En Amazonas exigen atención a la problemática de los servicios públicos

El estado Amazonas no escapa a la dura realidad que vive todo el país en lo que respecta al colapso de los servicios públicos. Ninguno funciona, todos son deficientes. La escasez de agua potable y de gas doméstico, las interminables interrupciones del servicio eléctrico, el pésimo estado de la vialidad, las fallas en la movilidad, las cada vez más deficientes telecomunicaciones (datos y voz) y el incumplimiento en el horario de recolección de los desechos sólidos, han mermado al extremo la calidad de vida de una población que sólo es recordada por los gobernantes en campaña electoral.

La Fundación Construyen País acudió a Puerto Ayacucho –capital de esta entidad al sur de Venezuela–, para dictar al liderazgo municipal y regional el taller sobre Organización Social y Gestión Comunitaria de los Servicios Públicos, como parte del Proyecto de Promoción de la Organización Comunitaria para Mejores Servicios Públicos (PROCO+SP) que ejecuta desde el 2021. Entre los participantes se dieron cita líderes sociales, gremios profesionales, integrantes de la sociedad civil y dirigentes de organizaciones políticas que hacen vida en la región.

Richard Casanova, presidente de la Fundación, recordó que el objetivo de estos talleres es ampliar la participación ciudadana, elevar el nivel organizativo de las comunidades, y brindarles asesoría o asistencia técnica, a fin de abordar los problemas de servicios públicos y procurar su prestación eficiente. “Ofrecemos los conocimientos y herramientas necesarias para ejercer el derecho que todo ciudadano tiene a servicios oportunos y de calidad; y además dotamos a las comunidades de las capacidades para evaluar la prestación de esos servicios y de promover iniciativas para solucionar los problemas derivados de ellos”.

No hay calidad de vida

La actividad contó con la asistencia de dirigentes del sector Platanillal del municipio Atures, el cual agrupa a más de 40 comunidades indígenas. Todos reportaron una merma considerable en la calidad de vida de la población, en los últimos 25 años. Entre los líderes locales hay consenso en que ninguno de los servicios básicos funciona de manera adecuada y, en consecuencia, la población adolece de todo tipo de molestias. Las viviendas son precarias; los sueldos que devengan los trabajadores son muy bajos; el sistema de salud no funciona pese a que la comunidad cuenta con varios ambulatorios, pues no hay medicamentos para atender las distintas dolencias. Todo ello es consecuencia de la pésima administración de los recursos públicos.

Por su parte, el diputado regional Fredys Esqueda, manifestó que Amazonas no escapa de la realidad que vive toda Venezuela, traducida en graves deficiencias en todos los servicios públicos como el agua, electricidad, telecomunicaciones, gas doméstico, aseo urbano, vialidad y movilidad. “A este régimen que lleva 25 años en el poder no le importa el ser humano, no le importa cómo vive el venezolano, qué come, qué padece o cómo hace para satisfacer sus necesidades”.

En tal sentido, destaca como nota positiva que los participantes están trabajando con las comunidades para hacer efectivo el cambio que necesita Venezuela. “Estamos buscando esa luz que nos lleve a disipar las tiniebla y conduzca a los venezolanos a recuperar el país y construir la nación que queremos”, dijo Esqueda, quién además concluyó afirmando que “debemos propiciar un cambio profundo que permita recuperar los derechos vulnerados a todos los amazonenses”.

