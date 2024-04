Maduro acusa a EE.UU de planificar intentos de magnicidio en su contra

El presidente Nicolás Maduro acusó este viernes a Estados Unidos de “planificar” intentos de magnicidio en contra de varios funcionarios de su gobierno.

En el Encuentro para una Alternativa Social Mundial, el mandatario aseguró que, durante las negociaciones con representantes estadounidenses, en Venezuela se registraron intentos de atentados que fueron preparados -según dijo- por la CIA, la DEA y el FBI desde Colombia.

“Nosotros hemos enfrentado la conspiración permanente del imperialismo, el año pasado desarticulamos cinco atentados, dos directamente para asesinarme a mí. Ustedes no saben esto en el mundo porque los cables de noticias y redes sociales lo tapan”, señaló.

Además, aseguró que la derecha venezolana también forma parte de esos hechos de violencia, destacando la detención de varios de sus miembros.

“Hace cuatro semanas, en una visita que hice al oriente del país, a la ciudad de Maturín, descubrimos y capturamos, están convictos y confesos (…) estaban preparando ametrallar la caravana en la que yo iba a recorrer las calles de Maturín. Me enteré al llegar y dije: ¡yo voy! ¡No nos van a sacar de las calles!, que el pueblo me cuide, y ustedes me cuidan, pero no nos van a sacar de las calles”, comentó.

Con información de Globovisión

