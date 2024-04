Delsa Solórzano aclaró el estado de la candidatura presidencial de la unidad

La líder política Delsa Solórzano emitió una actualización sobre el estado de la candidatura presidencial de la oposición, junto con algunas precisiones fundamentales.

A través de una publicación en su perfil de la red social X, Solórzano reafirmó que la oposición permanece unida y desmintió cualquier discrepancia interna.

#ACTUALIZACION del estatus de la candidatura presidencial de la unidad y algunas precisiones.



#ACTUALIZACION del estatus de la candidatura presidencial de la unidad y algunas precisiones.

«1. No es que no estemos de acuerdo. Al contrario, lo estamos y lo hemos estado desde hace tiempo. Realizamos primarias, recorrimos el país y alentamos el voto. Elegimos a @MariaCorinaYa como candidata. Ante la inconstitucional inhabilitación, nos pusimos de acuerdo en otra candidata, la Prof. @yorisvillasana, a quien el régimen tampoco permitió inscribir sin razón alguna. Repito, el régimen lo impidió, no fue falta de acuerdo, ni cualquier otra razón falsa o manipulada que hayan esgrimido», expresó.

«2. Seguimos trabajando para tener una candidatura seleccionada por la unidad, reitero: SELECCIONADA POR LA UNIDAD. EL CANDIDATO DE LA OPOSICIÓN LO ELIGE LA OPOSICIÓN. 3. Solo se admite una candidatura que esté inscrita. Ese candidato ‘provisional’ es Edmundo González», agregó Solórzano.

Afirmó que la Dra. Corina Yoris no ha podido inscribirse porque «el régimen no lo ha permitido» y reiteró que «solo a través de la unidad alcanzaremos nuestros objetivos. La clave: unidad y voto».

«4. Si hoy no hemos podido inscribir otro candidato de unidad como la Prof. Yoris, es porque el régimen no lo ha permitido. Las culpas o responsabilidades del régimen son del régimen; atribuirlas a las fuerzas democráticas no solo es injusto, sino que desconoce los esfuerzos titánicos que hacemos juntos más allá de nuestras diferencias».

«5. Queremos VOTAR, mantenemos nuestra ruta electoral. Entendemos el voto no solo como un instrumento de cambio, sino como una lucha por recuperar la libertad y la democracia. 6. Solo a través de la unidad alcanzaremos nuestros objetivos. La clave: unidad y voto».

