Actualizadas las disposiciones sobre operación de aeronaves privadas extranjeras en Venezuela

En la Gaceta Oficial Nº 42.823, fechada el 21 de febrero de 2024, se ha publicado la revisión de las regulaciones que supervisan la Operación de Aeronaves Privadas Extranjeras en Venezuela, por parte del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC).

Esta modificación anula la Providencia Administrativa anteriormente publicada en la Gaceta Oficial N° 41.185, el 3 de julio de 2017.

La nueva normativa introduce cuatro tipos de permisos operativos con diferentes períodos de validez: 7, 15, 30 y 180 días, manteniendo también los permisos de 90 días y 12 meses.

El permiso de 7 días permite a las aeronaves privadas extranjeras entrar y permanecer en el país durante dicho lapso, con un máximo de 2 autorizaciones no consecutivas ni acumulables por mes, y 6 por año. Este permiso puede ser tramitado exclusivamente por correo electrónico.

Detalles de los Nuevos Permisos

El permiso de 15 días habilita a las aeronaves privadas extranjeras para permanecer en Venezuela y realizar vuelos nacionales entre aeropuertos controlados, debiendo ser solicitado en persona ante el INAC o a través de un representante legal, con un poder notariado y apostillado si es otorgado en el exterior.

Los permisos de 30, 90 y 180 días permiten el ingreso y permanencia de la aeronave extranjera en el país, así como vuelos domésticos entre aeropuertos controlados. El proceso de solicitud es similar al del permiso de 15 días.

Más noticias: Venezuela contará con sistema de rastreo GPS para las embarcaciones pesqueras

Permisos Anuales y Vuelos Restringidos

Las aeronaves privadas extranjeras pueden ingresar y permanecer en Venezuela por un año, con la posibilidad de realizar vuelos internos entre aeropuertos controlados, mediante la obtención del certificado de Admisión Temporal ante el SENIAT, renovable por un año adicional.

Además, se permite ahora que las aeronaves privadas extranjeras realicen vuelos a destinos como Canaima y Los Roques, aunque queda restringido el traslado hacia la isla La Tortuga.

Tarifas Reducidas según Nuevo Esquema

Rodolfo Ruiz, abogado especializado en temas aeronáuticos, señaló que las tarifas para los permisos operacionales se han reducido significativamente en comparación con la regulación anterior. Por ejemplo, la tarifa para el permiso operacional de un año ha pasado de US$ 25.000 a US$ 1.860, y la de renovación de US$ 35.000 a US$ 1.422. Asimismo, la tarifa para el permiso de 90 días se ajustó de US$ 5.000 a US$ 450, mientras que los nuevos permisos de 15, 30 y 180 días tienen tarifas aproximadas de US$ 120, US$ 230 y US$ 900 respectivamente.

Forma parte de nuestro canal en Telegram y mantente informado del acontecer político y económico de Venezuela https://t.me/Descifrado