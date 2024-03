Con un desfile de alta gama egresó la cuarta promoción de diseñadores de la academia de moda UCAB

Ante un jurado de expertos, los 18 estudiantes de la cohorte presentaron las colecciones de prendas de vestir que crearon como trabajo final del programa formativo de un semestre. Siete de los alumnos fueron reconocidos por su trabajo de diseño y confección

El pasado 8 de marzo el Laboratorio Experiencial de Arquitectura (XPR Lab), ubicado en el edificio de Aulas de la UCAB, se transformó en una pasarela de moda. Durante todo el día, 18 estudiantes de la cuarta cohorte de la Certificación en Diseño de Moda de la Academia de Moda UCAB (ADM) presentaron su trabajo final, titulado «Colección Athleisure Ready to Wear». Los modelos desfilaron por el espacio, dotado con alta tecnología de proyección de imágenes, que sirvió como un lienzo donde los alumnos plasmaron sus creaciones.

Algunas de las colecciones individuales -presentadas con un estilo profesional- estuvieron inspiradas en sus experiencias de vida, en el arte venezolano (como por ejemplo en la obra de Mercedes Prado), en el mundo del deporte, el animé y en la naturaleza.

Un nutrido grupo de asistentes, entre ellos el director de la Escuela de Arquitectura, José Humberto Gómez; representantes de varias unidades de la UCAB y otras personalidades del medio de la moda que fungieron como jurado calificador, apreció las prendas realizadas por los noveles diseñadores, ideadas para utilizar en casa o hacer ejercicios. También escuchó las presentaciones que hicieron con los conceptos detrás de sus propuestas, elaboradas con base en lo que aprendieron durante el proceso formativo.

El panel encargado de evaluar el trabajo final de los alumnos estuvo conformado por la diseñadora de moda y profesora de la certificación Nicole Prusza; el licenciado en Educación y estilista de moda Samuel Coelho; Francis Arias, diseñadora de moda, fundadora de la marca FA y emprendedora; y por Daniel Leal, comunicador social y coordinador de marca.

Al finalizar la jornada, el jurado compartió con los jóvenes sus impresiones y les ofreció retroalimentación. Además, entregó reconocimientos especiales a los alumnos en diferentes categorías:

Mejor video storytelling: Carlos Vegas

Colección más cohesiva: Andrea Requena

Mejor lámina síntesis: Aczenay Rodríguez

Mejor relación con buyer persona: Carlos Vegas

Mejor experimentación: Rocío Portal

Mejor cumplimiento con la categoría (athleisure): Andrea Molina

Colección más innovadora: Maya Issa



Durante un semestre, los participantes de la Certificación en Diseño de Moda de la ADM recibieron clases en 10 módulos sobre asuntos relacionados con filosofía, historia de la moda, dibujo, color y composición; comunicación visual, herramientas de creación de prototipos, entre otras.

Además, contaron con el apoyo de los coordinadores Estefani Delgado (diseñadora de moda egresada del Instituto Brivil, fundadora y directora de Futuro Atelier) y Jaime Cruz (diseñador gráfico del Instituto de Diseño Neumann, miembro y director de ProDiseño y docente universitario).

UNA COHORTE PREPARADA PARA EL ÉXITO

Con esta cuarta promoción, ya son más de 70 los egresados de la Certificación en Diseño de Moda de la Academia de Moda UCAB. Para Vanessa Farina, directora de la ADM y diseñadora de modas, esta experiencia ratifica el objetivo de preparar a las nuevas generaciones que nutrirán el mercado de la moda en Venezuela.

Resaltó la gran oportunidad que representa para la academia formar parte de una universidad, ya que facilita el desarrollo de alianzas formativas.

«Yo me siento conmovida, entusiasmada y emocionada porque no solo se trata del tránsito de los estudiantes por la academia, sino de ver la evolución de la Academia de Moda. Hemos crecido mucho desde la primera certificación: los profesores están más engranados, vemos con orgullo las alianzas que hemos forjado y también la transversalidad de la academia con otras unidades del campus, en este caso con Arquitectura. Estamos logrando esos sueños, esos objetivos que tenemos desde el primer día y eso me da muchísima esperanza de que lograremos esa industria profesional, con criterio, reflexión, profundidad y diseños avocados a la identidad», comentó Farina.

Por su parte, la profesora y jurado Nicole Prusza resaltó la evolución que mostraron los nuevos diseñadores en poco tiempo.

«Pude ver cómo han crecido los muchachos en tan solo seis meses. Un tiempo que, por cierto, parece mucho, pero para un diseñador -y sobre todo porque este es su primer encuentro con la moda- es poco. Siento que aprendieron mucho y se llevan bastantes herramientas. Todo ese proceso que a uno le enseñan en varios años aquí lo reciben en menos tiempo y es increíble. Estoy muy emocionada por los proyectos que realizaron los muchachos aquí hoy, la experiencia es alucinante porque es una muestra de la moda internacional que surge de la unión entre lo tradicional y la tecnología», señaló.

La coordinadora de la certificación, Estefani Delgado, agregó que esta presentación supone la conclusión exitosa de un camino que comenzó en septiembre y una oportunidad de que los alumnos se abran al mundo real que van a enfrentar.

«Me siento súper contenta, se ve la evolución de cada uno de ellos, sus procesos. Sabemos que tenemos algunos detalles por afinar, pero estoy muy feliz por el resultado. Creo que los estudiantes sienten que su proyecto es visto y escuchado por otras personas que no son sus profesores y eso es favorable para ellos, para su formación y el futuro de sus carreras profesionales«, dijo la también diseñadora.

HABLAN LOS FLAMANTES DISEÑADORES

Para los alumnos de la certificación, la experiencia en la Academia de Moda UCAB fue positiva. Ángelo Monroy indicó que su paso por el centro de estudios le permitió conseguir conocimientos, competencias y relaciones importantes.

«Es algo muy sentimental porque yo llegué sin saber enhebrar una aguja y ahora acabo de presentar una colección. Me siento muy satisfecho de lo que hice, de las personas que conocí y el conocimiento que me llevo. Yo recomiendo esta academia, es la primera opción que tenemos. Siento que esta academia te enseña a cuidar todos los detalles y entender por qué de cada decisión. También aprendí que hay que ser muy paciente, imparcial y diplomático», puntualizó el joven de 17 años de edad.

Por su parte, Maya Isso -de 18 años de edad- afirmó que este es el inicio de su carrera en el mundo de la moda. «Es una vida de diseñadora. Y durante esta certificación sé que he crecido muchísimo, he madurado y fortalecido en todos los aspectos personales y profesionales. Me ofreció una proyección a futuro y me mostró qué quiero hacer. Fue una experiencia increíble. Aprendí muchísimo de la historia de la confección, de estampados, de textiles y todo que hay detrás de una marca«, recalcó.

MÁS CURSOS Y TALLERES: UNA OFERTA FORMATIVA CONSOLIDADA

La Academia de Moda UCAB continuará con su programación para este año. De hecho, ya comenzó su formación la quinta cohorte en Diseño de Moda y próximamente se inaugurará, en la galería Cerquone de Caracas, la exposición colectiva «Ídem«, la cual incluye propuestas de los egresados del primer diplomado en Arte y Moda.

También están disponibles otros cursos y talleres, incluyendo una certificación en patronaje y confección, un curso sobre fundamentos del tejido, un diplomado en gestión y dirección de empresas y marcas de moda y uno de periodismo de moda.

Para conocer más acerca de la oferta formativa de la Academia de Moda UCAB, los interesados pueden revisar la cuenta @ModaUCAB en Instagram o consultar directamente su página web: moda.academiasucab.com.

A continuación una galería de fotos del desfile:

