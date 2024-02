Hallar sangre en la eyaculación requiere consulta médica

Si los pacientes observan sangre al eyacular, suele ser algo benigno, pero es ideal acudir a consulta con el especialista para recibir una correcta evaluación, incluso si han presentado únicamente un primer episodio de hematospermia

La presencia de sangre en la eyaculación, llamada hematospermia, suele causar angustia y estrés en los pacientes, pero en la mayoría de los casos sucede por causas benignas y puede desaparecer por sí sola. Sin embargo, lo mejor es acudir al médico cuando aparezca, para descartar que sea ocasionada por otras razones de salud.

El urólogo del Grupo Médico Santa Paula (GMSP), el doctor Jorge Moanack, explicó que “la hematospermia es una patología no frecuente, que puede aparecer a cualquier edad –aunque no es común en pacientes jóvenes–, no genera dolor y generalmente es autolimitada, es decir, que puede presentarse en una o varias eyaculaciones y luego desaparece”.

Aseguró que, “en la mayoría de los casos, la sangre en la eyaculación es benigna y no se logra demostrar con exactitud la causa”, puesto que, al interrogar y examinar a los pacientes, no se observa ningún motivo particular que la pueda producir. Aunque comentó que, “la teoría médica indica que ocurre por pequeñas rupturas de vasos sanguíneos dentro de la próstata”.

Algunos factores

Indicó que, “la hematospermia se ha observado en pacientes con prostatitis y traumatismo testicular, y existen casos de tumores malignos prostáticos, testiculares y en las vesículas seminales que pueden llegar a producir este sangrado, pero son poco frecuentes”.

Refirió que cuando la hematospermia ocurre en una oportunidad y el paciente eyacula una o tres veces con sangre y luego mejora, el síntoma no tiene mayor importancia en la salud, pero si se repite en distintas ocasiones, se deben realizar estudios de ecografía, resonancia magnética para identificar qué lo produce y descartar causas malignas.

El doctor señaló que, “si los pacientes observan sangre al eyacular, lo ideal es acudir a consulta con el especialista para una recibir una correcta evaluación”, incluso si han presentado únicamente un primer episodio de hematospermia. Mencionó que el médico puede indicar tratamiento con medicamentos, si es necesario, pero va a depender de la intensidad y la frecuencia con la que aparezca el síntoma.

