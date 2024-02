BLAS NUÑEZ-NETO: “Más de 86.000 venezolanos se han beneficiado del Parole Humanitario”

El equipo de Descifrado tuvo acceso a una entrevista con Blas Nuñez-Neto , Subsecretario de Política Fronteriza e Inmigración del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de América, con quién pudimos conversar sobre las vías seguras y regulares que existen para los venezolanos interesados en migrar hacia esa nación.

DESCIFRADO: Ante el llamado a la inmigración segura, dejando atrás las vías ilegales como el peligroso cruce por la selva del Darién para seguir camino hacia Estados Unidos, queremos conocer los canales regulares y legales para el que realmente necesite y quiera emigrar hacia EEUU pueda hacerlo

BLAS NUÑEZ-NETO: Los nacionales de Venezuela han sido beneficiados de uno de los canales legales que es el “Parole humanitario”, los venezolanos que tengan un patrocinador en los Estados Unidos pueden venir directamente a EEUU sin tener que pasar por rutas tan peligrosas como El Darién.

“Obviamente la demanda para este programa ha sido considerable, enorme, lo que estamos haciendo es asignar la mitad de las citas para los que tienen más tiempo esperando y la otra mitad se reparte de manera random es decir que alguien que aplicó ayer le puede salir la cita hoy…”

Nuñez-Neto añadió: “Con respecto a los coyotes hay mucha información falsa, solo quieren obtener ganancias” “hemos visto a muchos niños muertos en el trayecto hacia EEUU”

DESCIFRADO: ¿Las medidas anunciadas hoy sobre restricción de visas para operadores de transporte que faciliten la migración irregular a Estados Unidos, afecta a empresas venezolanas?

BLAS NUÑEZ-NETO: “Se anunciaron hoy una serie de medidas para atacar al crimen organizado y específicamente a las compañías de transporte que usan los coyotes para mover a las personas de manera ilegal cruzando fronteras y hoy el Departamento de Estado dijo que van a proceder a revocar visas de las personas (gerentes, choferes por ejemplo) que participan en esos negocios de movilizar personas desde Panamá hasta EEUU”.

“Las REPATRIACIONES continúan”

“Esa política va a continuar y aunque hemos tenido una breve pausa todavía seguimos repatriando personas a Venezuela actualmente con vuelos comerciales y seguimos repatriando venezolanos a México todos los días” destacó el funcionario estadounidense. “Seguimos imponiendo consecuencias a venezolanos que cruzan de manera ilegal”, recordó.

“No tengo las cifras de cuántos vuelos se han realizado, pero ya van bastantes y tenemos toda la intención de seguir con esos vuelos y seguimos en diálogo con las autoridades venezolanas sobre la operación de los mismos”.

Se recuerda que las personas que son repatriadas son aquellas que tienen órdenes finales de repatriación “lo que implica ser descalificado de poder acceder a cualquier beneficio de inmigración en los EEUU en los próximos 5 años y si vuelven a cruzar pueden ser sujetos de juicios penales”, puntualizó BlasNuñez-No.

Estamos muy comprometidos en proveer canales legales para la emigración a EEUU y también en las consecuencias a los que ingresan ilegalmente, dijo el Subsecretario de Política Fronteriza e Inmigración del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de América.

Blas Nuñez-Neto hace un llamado para no hacerse eco de los rumores que hacen correr los coyotes como que no está activo el canal que representa CBP One “esto no es cierto, está activo, 1.400 personas entran diariamente por esta vía”.

Forma parte de nuestro canal en Telegram y mantente informado del acontecer político y económico de Venezuela https://t.me/Descifrado