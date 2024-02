Afirman: Reflectores UFO optimizan la iluminación en las empresas

Son de alta potencia y han sido diseñados y fabricados por Pickens para soportar las fluctuaciones eléctricas en Venezuela, lo que garantiza su calidad y durabilidad

Los reflectores tipo UFO son lámparas reflectivas de forma circular tipo LED, de una sola orientación, que permiten dirigir la irradiación de luz hacia abajo, tipo linterna, en ángulos de hasta 180 grados, esto favorece la iluminación en los procesos de producción donde se requiere la máxima visión del producto elaborado.

Por ello, los reflectores LED tipo UFO son una opción muy utilizada para la iluminación de interiores y exteriores. El gerente de ventas masivas de Pickens, Hecmir Hurtado, afirmó que “hay dos formas de usar las lámparas LED en empresas como fábricas o almacenes: colgarlas del techo o usar una tapa para focalizar la luz”.

También explicó que los reflectores UFO son de alta potencia y han sido diseñados y fabricados por Pickens para soportar las fluctuaciones eléctricas en Venezuela, lo que garantiza su calidad y durabilidad, “cuentan con una garantía respaldada y tienen un bajo índice de reclamos”.

Gracias a su diseño compacto, pueden ser colgados desde techos altos ya que vienen con un gancho para su instalación, por lo que no requiere de muchos equipos para ser colocados en los galpones industriales, para sustituir al reflector tradicional.

Se trata de “un producto novedoso para Pickens, el reflector UFO, tiene una tolerancia de hasta 285 voltios, pero los modelos disponibles son de 100, 150 y 240 voltios.”. Además, trae como accesorio una base proyectora de luz, que se engancha al reflector y es aluminizada, la cual va a permitir que el foco de luz sea mucho más directo al área tras guindarla.

Luminarias seguras

Además, los reflectores o luminarias LED (diodos emisores de luz) son seguras, no explotan, no son invasivas, no generan calor y no necesitan pantalla reflectiva, aunque hay empresas que por normas de Seguridad Industrial deben colocarla, así no la necesiten.

El vidrio para ese reflector está hecho con unas especies de “burbujas” que impiden su explosión, en caso de ocurrir un sobre voltaje.

Siendo luminarias LED ayudan a reducir el consumo energético, por lo que son rentables para uso industrial y son reparables en caso de fallos en alguno de sus diodos. Además, al no tener radiación UV e IR, no calienta el objeto iluminado permitiendo su protección.

La primera ventaja de Pickens sobre la competencia es la garantía de dos años, y todos sus productos cuentan con certificación IP66, que indica que son resistentes al agua y al polvo, y que los componentes computarizados no se dañan debido a eso, por lo que pueden ser usados en interiores y exteriores. Son probados en los laboratorios de ingeniería eléctrica de la Unexpo en Barquisimeto.

