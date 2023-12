Louis Vuitton regresa a Art Basel Miami Beach para revelar la Colección Louis Vuitton X Frank Gehry

En Art Basel Miami Beach de este año, Louis Vuitton presentará una selección de las obras que el legendario arquitecto canadiense-estadounidense Frank Gehry ha producido durante su amplia y duradera colaboración con la Maison.

El stand especialmente diseñado en el que se presentarán las obras encarna su estética característica y su constante experimentación con las formas.

Los modelos de madera y cartón que siempre han sido centrales en el proceso de diseño del arquitecto encuentran su forma en la escenografía, mientras que cinco estructuras envolventes de malla en forma de velas hacen un guiño a los escaparates de Gehry de 2014 para la Maison.

Organizados en cuatro temas queridos por Frank Gehry (arquitectura y forma, exploración de materiales, animales y su creación Twisted Box para “Celebrating Monogram”), los objetos en exhibición incluyen bolsos, baúles, frascos de perfume, obras de arte originales, bocetos preparatorios y modelos arquitectónicos.

El stand mostrará en particular el estreno mundial de Louis Vuitton x Frank Gehry, una colección de bolsos de edición limitada. La cápsula colaborativa se basa en tres temas clave de la larga carrera de Frank Gehry (arquitectura y forma, exploración de materiales y animales) y presenta diseños basados en los icónicos bolsos Capucines de la Maison, el Twisted Box Trunk y un notable bolso de mano Bear With Us, basado en sobre la escultura Bear with Us de Gehry de 2014.

Cada bolso ejemplifica la combinación única de la destreza de diseño de Frank Gehry y la notable artesanía y savoir-faire de Louis Vuitton, como un Capucines Mini Blossom con sus pétalos de resina de vidrio inspirados en frascos de perfume y LV martillado que recuerda el logotipo que creó para la Fundación Louis Vuitton, el icónico edificio que diseñó en París; un Capucines MM Floating Fish con marquetería de cuero minuciosamente trabajada inspirada en las lámparas de piscina expuestas en la Fundación Louis Vuitton, y un Capucines MM Concrete Pockets cuya innovadora serigrafía 3D con efecto cemento le da al exterior de piel de becerro del bolso las variadas texturas de las construcciones de Frank Gehry. .

Otro punto destacado del stand de la Maison en Art Basel Miami Beach es el baúl “A Tea Party for Louis”, la creación distintiva del arquitecto para la exposición 200 Trunks, 200 Visionaries que celebró el 200 cumpleaños de Louis Vuitton. Basado en la novela Alicia en el país de las maravillas de Lewis Carroll de 1865, su sorprendente baúl escultórico es una colección de ocho figuras sorprendentemente inventivas, cada una de las cuales se asemeja tanto a un personaje del libro como al modelo de un edificio imaginario de Frank Gehry. Cuando se reúnen, los personajes forman lo que el arquitecto describe como una fiesta de té para el fundador de la Maison.

Otros proyectos y obras de arte de Frank Gehry para Louis Vuitton en exhibición incluyen sus frascos de perfume Les Extraits y sus tapones únicos hechos a mano en Murano, Italia, y el Flaconnier Les Extraits diseñado para transportarlos, así como una selección de bocetos y modelos, como bocetos preparatorios. dibujos para su trabajo en el proyecto “Celebrating Monogram” y maquetas que exploran su diseño para la Fundación Louis Vuitton en París.

Estos van acompañados de vídeos que ilustran las colaboraciones más famosas de Gehry con Louis Vuitton y un retrato pintado del arquitecto realizado por el artista francés Jean-Philippe Delhomme.

Tras su exitosa presencia inicial en Art Basel en Basilea, París y Miami Beach en 2022, Louis Vuitton se enorgullece de haberse convertido en socio asociado global de la prestigiosa feria este año. Este apoyo adicional confirma aún más la relación estrecha y comprometida de la Maison con las artes, que comenzó hace casi un siglo cuando Gaston-Louis Vuitton, nieto del fundador, comenzó a encargar a artistas que colaboraran con Louis Vuitton en anuncios y frascos de perfume.

Desde 1988, Louis Vuitton ha continuado este legado colaborando con algunos de los nombres más importantes del arte y el diseño modernos, incluidos Sol LeWitt, James Rosenquist, Cesar y Olafur Eliasson. Ha curado exposiciones de artistas como Sophie Calle, Dan Flavin, Alberto Giacometti y Gerhard Richter en sus Espaces Louis Vuitton, ha instalado espacios de arte contemporáneo y también ha creado innovadores proyectos de arte global a gran escala, como la colaboración de 2022 con Yayoi Kusama. y una colección cápsula de bolsos, zapatos, accesorios, maletas y fragancias.

La Fundación Louis Vuitton, inaugurada en octubre de 2014 en París, encarna el compromiso de LVMH (y de Louis Vuitton en particular) con la filantropía corporativa en apoyo de las artes y los esfuerzos creativos. El edificio, encargado a Frank Gehry, ya está reconocido como un ejemplo emblemático de la arquitectura del siglo XXI y ya ha recibido a millones de visitantes de todo el mundo.

Louis Vuitton estará presente en Art Basel Miami Beach en el West Lobby del Miami Beach Convention Center, 1901 Convention Center Drive, Miami Beach, FL 33139, EE. UU. Apertura al público del 8 al 10 de diciembre de 2023.

Nota de Prensa

