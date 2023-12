Banesco publica la poesía reunida de Alfredo Chacón

Banesco Banco Universal -cuya política de Responsabilidad Social Empresarial tiene como pilares el fomento a la educación, la salud y la inclusión financiera de los venezolanos- publicó Salomario. Poesía Reunida 1956-2021 del poeta, ensayista y crítico literario Alfredo Chacón, quien tiene 86 años de edad. El libro es un paseo poético por los 60 años de trayectoria de Chacón. Este es el trigésimo séptimo libro de la Colección OT Poesía de Oscar Todtmann editores y contó con el auspicio del banco, por lo que está disponible para su descarga gratuita en la Colección Patrimonio de la Biblioteca Digital Banesco.

Salomario Poesía reunida 1956—2021 indaga en el desarrollo de la escritura poética de Alfredo Chacón, lo que le va agregando en su trayectoria intelectual y en las múltiples formas que toma su poesía. En palabras del poeta Rafael Castillo Zapata, quien estuvo a cargo del prólogo del libro, “Chacón es un artista verbal que ha sabido conjugar las dotes del ritmo y de la eufonía, sin los cuales no existe el canto, y las dotes del pensamiento sobre su propio oficio de nombrar y de decir, sin lo cual no hay poesía moderna que se salve”.

Chacón estudió Filosofía, Sociología y Antropología. Hizo un postgrado en la Universidad de París. Fue director del Instituto de Investigaciones de la Comunicación de la Universidad Central de Venezuela y director de la Fundación Celarg. Su obra poética recibió la primera mención del premio José Rafael Pocaterra en 1968 y el Premio de Poesía Mariano Picón Salas en 1991.

Salomario Poesía reunida 1956—2021 fue presentado en el Auditorio Fernando Crespo Suñer de Ciudad Banesco durante una conversación entre Alfredo Chacón, Rafael Castillo Zapata y Carsten Todtmann, editor de Oscar Todtmann Editores. En este encuentro también estuvieron presentes destacados poetas y creadores literarios, periodistas y editores.

Todtmann explicó que la Colección OT Poesía “surge por la necesidad de rescatar la palabra a través de la poesía que es, a su vez, una de las expresiones máximas de la conciencia social. Su particularidad consiste en reflejar y reproducir la realidad mediante imágenes y sensoriales. Es por excelencia la escritura determinada por las condiciones materiales de la vida social y, sobre todo, de la vida que estamos viviendo en estos años de rescatar la palabra”.

Y en Salomario. Poesía Reunida 1956-2021 de Alfredo Chacón está el decir de un autor que no sólo escribe poesía sino que la autoreflexiona. “Creo que él ha construido un lenguaje poético que le pertenece, que lo identifica y que largamente ha sido correspondido en distintos ámbitos culturales, educativos, académicos, pero que hoy día, como ocurre con muchísimas publicaciones y autores, está ausente de las librerías. Es un gran acierto que Banesco haya hecho posible que esta obra ahora la tengamos nosotros en nuestras manos”, expresó Luna Benitez, directora editorial de Oscar Todtmann Editores.

Este libro incluye 10 títulos de Chacón: Saloma (1961), Entre afueras y centros (1991), Materia bruta (1991), Actos personales (1986), Acta del presagio (1986), Decir como es deseado (1990), Palabras asaltantes (1992), Y todo lo demás (2004), Por decir así (2003), Sin mover los labios (2015), Inéditos (2014-2021).

“Es innegable que una intención latente en todas las obras de Alfredo Chacón es que el lenguaje, la palabra, el decir, los sentidos y significados de lo que se dice -o no se dice- son los objetos (o conceptos) más deseados. En casi todos sus textos hay un velado juego entre lo que como seres humanos somos capaces de enunciar, decir o gritar, sin alzar la voz, por supuesto. No es necesario entonces que nos preguntemos hoy por qué en la Colección Patrimonio del Fondo Editorial Banesco y de su Biblioteca Digital estamos muy honrados al poder publicar esta Poesía reunida, de 1956 a 2021, titulada Salomario de Alfredo Chacón”, dijo Marco Tulio Ortega Vargas, presidente ejecutivo de Banesco Banco Universal.

En los años 50 el poeta Alfredo Chacón descubrió la palabra “saloma” en un libro de Alejo Carpentier: “Me encantó la palabra. Me sonó plena, redonda, femenina. Y yo no sabía qué significaba, busqué en el diccionario y me encontré que saloma es un canto para rimar una labor física determinada. Enseguida me traspuso la significación del diccionario a lo que en ese momento necesitaba y quería. A partir de ese momento comenzó a significar para mí la saloma un canto para rimar el esfuerzo de ser, que es a fin de cuentas lo que yo creo que le compete a sus obligaciones más legítimas a la poesía”, contó Chacón. Dijo, además, sentirse acompañado de tener, desde septiembre de 2023, este libro con su poesía.

Para Rafael Castillo entonces Salomario. Poesía reunida 1956—2021 “es el cancionero de Alfredo Chacón, el cancionero de un poeta fiel a la palabra durante 60 años de vida”. Y agregó: “Chacón está escribiendo desde niño, cuando montaba a caballo en las estepas del llano apureño. Frente a la vastedad del río Apure, ahí se creó una naturaleza y una energía que todavía le dura y perdura”. Salomario. Poesía reunida 1956—2021 forma parte de la Colección Patrimonio de la Biblioteca Digital Banesco. Está disponible para su descarga gratuita en Banesco.com. Escucha la presentación del libro en el canal de Youtube de Banesco