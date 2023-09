Central de Trabajadores ASI Venezuela: “nuestra lucha es por salario mínimo vital progresivo”

La directiva de la Central de Trabajadores ASI Venezuela exige al Ejecutivo Nacional el aumento de los sueldos y salarios que ha sido postergado sistemáticamente y que permita la eliminación de la brecha entre el salario mínimo vital y el poder adquisitivo del mismo. “Los trabajadores venezolanos, no queremos ser catalogados más como trabajadores Pobres, ni mendigos o indigentes; no queremos seguir subsidiando al patronal gobierno; ni seguir migrando forzosamente por necesidad de mejorar condiciones laborales; ni seguir pagando los platos rotos del extremismo político”.

Así lo informó la entidad gremial en un comunicado oficial en donde se señala que “la clase trabajadora se encuentra en una situación de crisis muy compleja, ante la pulverización del salario, la brecha inalcanzable del poder adquisitivo del mismo , la desaparición de todos los beneficios adquiridos en los contratos colectivos, un grave déficit de protección social, la eliminación de las pólizas de seguro, el colapso de los servicios públicos, fundamentalmente de salud, educación, transporte, agua potable, gas doméstico, electricidad, conectividad a internet, crisis hospitalaria y crisis del suministro de la gasolina”.

En medio de esta depredación de derechos humanos, laborales y sindicales, que han aumentado la pobreza extrema y las desigualdades, en la Central de Trabajadores ASI Venezuela, consideramos necesario y urgente, y así lo solicitamos al Gobierno Nacional, lo siguiente:

Que se anuncie el aumento del salario mínimo vital, vía decreto presidencial en consenso con los actores del Foro de Diálogo Social, considerando que estamos en pobreza extrema por ingresos, ya que estamos en cuanto a salario mínimo, por debajo del umbral de pobreza (2,15US$ x30días: 64,5US$), hoy con Bs. 130 /33,66 BCV: 3,8 US$, casi ganamos en un mes, lo establecido en el umbral de pobreza para un día.

“Una vez más pedimos que se nos saque del umbral de pobreza con un salario progresivo, que no es otra cosa que empezar a acortar la brecha, sostenida por más de 18 meses, ya que hemos insistido en un aumento del salario mínimo vital de 200 US$ mensual, que era aproximadamente el costo de la canasta de consumo mínimo; pero ante el aumento de la inflación, la brecha se hizo más pronunciada y esa canasta de consumo mínimo hoy es de 391,04 US$; Por lo que el aumento de salario mínimo que ahora solicitamos, para ir cerrando la brecha entre el salario mínimo vital y el costo de la canasta básica, debe estar por encima del umbral de pobreza que es 65 US$ y llevarnos progresivamente a cubrir el valor de la canasta de consumo mínimo actual de 391 US$; y seguir los aumentos hasta llegar a la meta de la canasta básica de alimentos, bienes y servicios, en concordancia con lo establecido en el artículo 91 de la Constitución, que hoy supera los 500 US$”, señala el documento de la central de trabajadores.

ASI Venezuela pide que el aumento salarial sea de manera lineal sobre las tablas salariales del sistema de remuneración de la administración pública nacional, estadal y municipal; sobre las tablas previstas en los contratos colectivos y en las actas convenio.

“También solicitamos, se siga pagando los complementos del Salario mínimo como son: la cesta ticket socialista, fluctuante al BCV de 40 US$ para el sector público y privado; el bono de guerra económica de 30 US$ para trabajadores activos, y de 49 US$ para los jubilados y se iguale este bono, en un acto de justicia social, a 49 US$ para los pensionados por el IVSS y de Amor Mayor”, prosigue el documento.

Una vez se decrete el aumento de salario mínimo vital, ASI Venezuela exige que se inicie la discusión de las contrataciones colectivas pendientes, fundamentalmente las primas económicas que fueron desmejoradas con la aplicación del Memorando 2792.

“Es imperativo, para mantener el poder adquisitivo del salario mínimo vital, establecer un control de precios justos en los productos de la canasta de consumo mínimo. Y vista la proximidad de las fechas navideñas, pedimos se cancele el beneficio de aguinaldo en un solo pago y no fraccionado, a todos los trabajadores. Que se apruebe y anuncie el método de consulta para la fijación del salario, resultado del consenso tripartito, durante 13 sesiones del Foro de Diálogo Social, y se instale el proceso excepcional de manera urgente, para debatir y acordar la propuesta salarial”.

Finalmente, la directiva de la central ASI Venezuela también pide al ejecutivo nacional que se liberen a los dirigentes sindicales y gremiales detenidos y procesados. Además que se designe en acuerdo con el Gobierno un experto OIT permanente en Venezuela, para que apoye el seguimiento al diálogo social, tal como se acordó ante el Consejo de Administración OIT N°347, en el mes de marzo.

