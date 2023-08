«No avanzará la ‘desdolarización’ mientras la gente no confíe en el bolívar»

El economista con especialización en políticas monetarias Luis Crespo ve con escepticismo los intentos del gobierno por hacer que el bolívar sea la moneda de preferencia para los venezolanos. Un proceso que algunos han llamado «desdolarización».

En entrevista para Unión Radio, explicó que cuando una moneda pierde al menos una de sus cualidades, es difícil que el público confíe en ella y quiera usarla. Esas cualidades son ser medio de pago, unidad de cuenta y reserva de valor. Dado que el Bs ha perdido por completo esto último, prácticamente nadie quiere retenerlo. No permite ahorrar.

«Estamos en un proceso de dolarización transaccional desordenada. Hubo espectativas de una dolarización financiera, con préstamos de la banca en dólares que impulsarían la recuperación económica. Eso no se dio», dijo Crespo.

El también investigador en la Universidad Central de Venezuela señaló que en el Occidente de Venezuela, a partir del estado Cojedes, el bolívar tiene una incidencia incluso menor que en el resto del país. Lo han reemplazado el dólar y el peso colombiano.

Crespo lamentó que el gobierno no esté tomando las medidas estructurales que harían falta para corregir la economía venezolana, y no solo en el aspecto monetario. Señaló que la situación seguirá siendo muy delicada mientras no se tomen tales medidas y que las intervenciones cambiarias del Banco Central de Venezuela para represar el tipo de cambio y la inflación no son suficiente. Tal incertidumbre, dijo, dificulta los planes del venezolano para el desarrollo personal y crea una ansiedad inmensa.