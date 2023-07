Con evento “Recordando a Caracas” vecinos levantan banderas en defensa del león y demás símbolos históricos

A propósito de cumplirse este 25 de julio 456 años de la insigne Santiago León de Caracas varias organizaciones no gubernamentales organizaron un evento denominado “Recordando a Caracas” el cual se realizó en la APUCV, allí ratificaron su compromiso como curadores de la memoria histórica caraqueña. Asimismo afirmaron ser muro contra las intenciones del chavismo de borrar los centenarios símbolos municipales de la ciudad imponiendo una iconografía partidista y no historiográfica que no guarda relación con la idiosincrasia del caraqueño.

Carlos Julio Rojas, coordinador del Frente Norte de Caracas, explicó que en respuesta al ilegal cambio de símbolos municipales caraqueños por parte de la alcaldesa Carmen Meléndez y su Concejo Municipal los caraqueños se han rebelado al autoritarismo saliendo en defensa de su memoria histórica. “La realidad es que el pueblo de Caracas a 456 años de su fundación como ciudad ha desafiando el intento del chavismo de borrar sus iconos culturales e históricos, siendo ejemplos claro que seguimos llamando a nuestra amada montaña El Ávila, oficialmente Waraira Repano o la principal autopista de la ciudad la denominamos Francisco Fajardo y no Cacique Guaicaipuro”, afirmó.

Rojas detalló que al cumplirse 456 de la fundación de Caracas la campaña “#DefiendealLeóndeCcs” sigue muy vigente y han decidido reforzarla, viendo como al pasar más de un año del inconsulto cambio de símbolos municipales (bandera, himno y escudo) los ciudadanos actuaron con rebeldía en defensa de su historia. “El caraqueños no se siente identificado ni reconocen esta nueva simbología decretada por la dictadura, una bandera con un triángulo al estío brujería o el escudo haciendo alusiones a chavismo no tienen arraigo histórico. Para el pueblo de Caracas nuestro león sigue siendo el máximo icono y aunque lo imponga mediante decreto ese sentimiento de memoria cultural no lo pueden borrar”.

El periodista detalló que desde el Comité de Derechos Humanos de San Pedro, Frente Norte de Caracas, Red Verde Caracas, Asosaber y Ecorina organizaron “Recordando a Caracas” para seguir concientizando sobre la importancia de la historia caraqueña. “Como lo dijimos en 2019 ante los intentos del chavismo de suprimir nuestra memoria cultural nos convertirnos en curadores y defensores de los símbolos municipales, en memoria de gran Chelique Sarabia compositor del himno seguimos luchando porque el león sigue rugiendo siendo símbolo de la fortaleza del pueblo de Libertador”, exclamó.

Caraqueños defienden sus símbolos.

El evento a Caracas, estuvo moderado por Neira Arias de Walker, activista vecinal de la Parroquia San Pedro; el periodista y activista social Carlos Julio Rojas; Guillermo Durand, Historidor y VI Cronista de Caracas; Fernando Guerrero, abogado y musicólogo; Emma Salazar, Socióloga y Ecologista y Ciro Colina, Guía Turístico de Caracas.

El cronista de Caracas comentó durante intervención en el evento cómo desde el gobierno del difunto ex presidente se ha pretendido una supuesta “descolonización ética, moral y espiritual” del ciudadano como lo describen en el punto 2.6 del Plan de “La Patria” donde han intentado sustituir la historia y los símbolos de la ciudad por alegorías comunistas a través de la extensa utilización del color rojo y la estrella comunista de cinco puntas, además de una alegoría a la santería. Llegaron al punto de tachar al Himno a Caracas, escrito por el gran Chelique Sarabia, como un vulgar paso doble” Comentó Durand.

Agregó que el chavismo ha basado sus acciones de borrar la memoria histórica de Venezuela “con base a al reclamo de darle protagonismo a los pobres, los indígenas y los negros, cuando la realidad es que a ellos nada de eso les interesa”, apuntó, su verdadera intención es de ideologizar, simplemente.

Por su parte, Neira Arias de Walker, manifestó que “esos nuevos símbolos no tienen ninguna vinculación con el caraqueño ni con la ciudad, ni con la historia, por eso fue que nosotros conformamos el Comité en Defensa del León de Caracas, para defender la historia, porque estos nuevos símbolos y este nuevo himno no nos dicen nada, no nos dejan nada, y que en muchos casos son como cortes esotéricas, espiritistas, como diabólicas”, comentó.

Nota de prensa

