Inflaciómetro de Cedice: En junio, caraqueños invirtieron US$ 584,37 para pagar bienes y servicios

La variación de precios interanual, del 30 de junio de 2022 al 30 de junio de 2023, fue de 468,61% en moneda nacional, en tanto que en la divisa americana fue de 19,97%.

Según la investigación del Observatorio de Gasto Público -OGP- de Cedice Libertad, Caracas sigue siendo la ciudad más cara del país , pues una familia en promedio de tres personas tuvo que pagar en junio US$ 584,37 para adquirir los 61 productos que conforman la “Cesta Cedice”.

Es de destacar que además de la capital, las ciudades en donde se basa la investigación del OGP son Maracaibo y Valencia, en un amplio espectro de bienes y servicios que se segmenta en seis categorías: alimentos, restaurantes, servicios, recreación y esparcimiento, perfumería y cuidado personal, y transporte.

“En 30 días, comprendidos entre el 01 y el 30 de junio de 2023, los precios tuvieron un incremento de 3,79% en moneda nacional, mientras que presentaron una disminución de -0,70% en dólares”, reveló el informe producido por el economista Oscar J. Torrealba.

En Caracas la “Cesta Cedice” costó en el mes de junio Bs16.128,52 y US $584,37. En Maracaibo Bs. 12.396,79 y US $450,14 y en Valencia la cifra llegó a Bs 12.268,99 y US$ $444, 37.

Todos los rubros

La investigación el OGP de Cedice Libertad detectó que para junio de 2023 el gasto por rubro fue el siguiente:

Alimentos: Bs. 5.780,51 (+1,41% ) y US$ 209,57 (-2,98 )

Servicios: Bs. 3,387,84 (+5, 83 ) y US$ 140.93 (+0,98)

Perfumería y cuidado personal Bs. 1.173,38 (+1.09)US$ 42,53 (-2,89 )

Recreación y esparcimiento: Bs. 1.271,24 (+10.37) y US$ 44,13 (+5,59)

Restaurantes: Bs. 893,87 (+5,56%) y US$ 32, 40 (+1,18)

Transporte: Bs. 645,29 (+4,62) y US$ 23, 39 (-0,54)

Recreación y esparcimiento: Bs. 1.271,24 (+10.37) y US$ 44,13 (+5,59)

Restaurantes: Bs. 893,87 (+5,56%) y US$ 32, 40 (+1,18)

Cabe señalar que el alza de los precios en el mes de junio estuvo apalancada por la escalada de precios en los segmentos de restaurantes, recreación y esparcimiento y servicios.

Finalmente, informó el OGP de Cedice Libertad que la variación de precios interanual, del 30 de junio de 2022 al 30 de junio de 2023, fue de 468,61% en moneda nacional, en tanto que en la divisa americana fue de 19,97%.

–Con Información de Cedice Libertad

Forma parte de nuestro canal en Telegram y mantente informado del acontecer político y económico de Venezuela https://t.me/Descifrado