Autoridades colombianas se reunirán con Freddy Bernal para estudiar apertura de la frontera

- Publicidad -

El Gobierno de Colombia estaría estudiando una posible apertura de su frontera con Venezuela. Aunque el vecino país ya decretó la apertura con el resto de sus vecinos (Ecuador, Perú y Brasil), la república bolivariana sería la primera que realmente permite un flujo más abierto entre ambos países, reseñó Infobae.

Según explicó el secretario de Fronteras, Víctor Bautista, durante una entrevista con RCN Radio, “para este viernes 3 de septiembre tenemos prevista una reunión con Freddy Bernal, quien es el representante de Nicolás Maduro y nos acompañarán diversas entidades que brindan apoyo en la zona de frontera”.

La prioridad de dicho encuentro, agregó, sería la apertura de un paso para que los jóvenes que viven en Venezuela y estudian en Colombia puedan adelantar su proceso educativo en el marco de la presencialidad por el que vienen propendiendo los ministerios de Salud y Educación desde inicios de julio de este año.

- Publicidad -

Se trataría de corredores humanitarios similares a los que se establecieron para ciudadanos venezolanos que buscaron regresar a su país en el marco de la pandemia del COVID-19 durante 2020, pero con un flujo abierto entre ambos países para asegurar la movilidad de los estudiantes que necesitan cruzar constantemente.

De acuerdo con lo explicado por el funcionario, “nosotros estamos trabajando desde el marco de la Gobernación de Norte de Santander, pero también seguimos los lineamientos del Gobierno nacional, dando cumplimiento a los decretos expedidos para la regularización de la frontera, esperamos la cooperación de lado venezolano con el objetivo de lograr la legalidad en la frontera”.

Igualmente, advirtió que otro de los objetivos de la iniciativa sería combatir delitos como la extorsión y el contrabando al que son sometidos los ciudadanos de ese país que tratan de cruzar a Colombia en busca de un mejor futuro. Estos, valga recordar, cruzan a través de trochas ilegales que pueden llegar a ser riesgosas.

Bautista también señaló que la reunión contaría, incluso, con el visto bueno del mandatario de esa nación, Nicolás Maduro. En contraste, Lucas Gómez, gerente de Fronteras, advirtió que no participará del encuentro.

“Soy respetuoso de esta reunión, pero no me voy a pronunciar porque no es mi competencia, no he recibido directrices del Gobierno nacional de acudir a este encuentro”.

Declaraciones preocupantes si se tiene en cuenta que su presencia legitimaría todavía más el encuentro, que se configura como un acto necesario para el desarrollo de las regulaciones impuestas por el propio Gobierno colombiano, que cerró las fronteras con Venezuela desde el pasado 14 de marzo, como medida preventiva contra el covid-19.

Esta se suma a otras acciones que han buscado beneficiar a los ciudadanos venezolanos que buscan cruzar a Colombia. Otra es “Trabajando Juntos ETPV sin Fronteras”, la iniciativa liderada por el Ministerio de Trabajo, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Oficina del Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) para contribuir a la integración social y económica de los migrantes, detalló en un comunicado Somos Panas Colombia, una iniciativa de esas dos organizaciones de la ONU.

Lea también: Los riesgos que corres al prestar tu cuenta Zelle

Todas estas organizaciones también pretenden, a través de esta campaña, dar a conocer los beneficios e implicaciones del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos, lo que les permitirá permanecer de manera regular por un periodo de diez años al cabo del cual deberán adquirir una visa de residente si desean permanecer en el país.

El Estatuto incluye un “registro único del migrante” para que los venezolanos que se acojan a él tengan acceso a los beneficios sociales del Estado colombiano, entre ellos la vacunación contra el COVID-19.

Tomado de Infobae

Forma parte de nuestro canal en Telegram y mantente informado del acontecer político y económico de Venezuela https://t.me/Descifrado