Altos costos de los productos de belleza afecta a las venezolanas

- Publicidad -

Venezuela ha sido un país reconocido históricamente por la belleza de sus mujeres. No obstante, para muchas venezolanas hoy día es difícil realzar sus encantos debido al costo de productos y servicios para tal fin. El alza de los precios tampoco ayuda a que gran parte de las féminas se mantengan coquetas diariamente.

Andreina Machado es una caraqueña de 26 años de edad, estudiante de Comercio Exterior y trabaja en el este de Caracas en una tienda por departamentos. Ella comenta que su labor está relacionada con el aspecto personal y por ello debe estar “presentable en todo momento” porque “su imagen cuenta y vale mucho”.

“Como empleada de esta tienda siempre me exigen que debo estar presentable; eso incluye estar maquillada y bien vestida. Es difícil en este momento en el país por la situación económica porque no todas tenemos un sueldo que nos permita cubrir esos gastos para estar bellas. Los jefes de la tienda siempre nos recalcan que nuestra imagen vale mucho y cuenta para los clientes que vienen a comprar. Hay que estar presentable en todo momento”, dijo Machado.

- Publicidad -

Arianny Espinoza tiene 29 años y es asesora comercial en un banco muy reconocido en el país. Expresa que por atender a clientes de manera presencial, procura estar “presentable” porque ella es la imagen de la institución, no obstante, lo que gana no es suficiente para ir a la peluquería todas las semanas.

“El hecho de trabajar en un banco te exige que debes verte bien porque de alguna manera eres la imagen de la entidad financiera. A mí siempre me ha gustado estar arreglada; hacerme pedicura y manicura una vez a la semana como mínimo, así como ir a la peluquería, pero ahora priorizo porque el sueldo que tengo no me permite para consentirme como antes en ese aspecto. Tengo una prima que me arregla el cabello y le doy cualquier cosa por eso y con lo demás yo misma me las arreglo (manos y pies)”, aseguró Espinoza.

Continuar leyendo en 2001

Forma parte de nuestro canal en Telegram y mantente informado del acontecer político y económico de Venezuela https://t.me/Descifrado