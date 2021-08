Aseguran que aumento en el precio del pan es por el costo de la harina

- Publicidad -

Panaderos afirman que el pan subió por el costo de la harina. Consumidores se quejan de los aumentos. Gremios dicen que hay escasez de harina. “La traen importada y no paga aranceles”, reseñó 2001online.

El presidente de Fetraharina, Juan Crespo, indicó que “el molino más grande del país, ubicado en Catia (Caracas), está paralizado desde diciembre de 2019”.

Destacó que “hay escasez de harina de trigo, producto de esa paralización . El producto terminado que se ve o el pan, es porque el Gobierno le dio libre importación al producto terminado”.

Agregó que “lo poco que se ve en panaderías y sobre todo las artesanales es elaborado con productos de afuera, y desde nuestro punto de vista es competencia desleal porque no les cobran aranceles ni impuesto”.

Detalló que “los dueños de panaderías compran el saco de 45 kilos de harina en el mercado de Coche”.

“En febrero le entregamos un documento a Jorge Rodríguez en la Asamblea Nacional para aportar soluciones, y aún no recibimos respuestas”, dijo.

“Hay que darle prioridad a los 12 molinos del país, los cuales trabajan a menos del 50% de su capacidad. La mayoría de las panaderías artesanales tienen su santamaría abajo porque no tienen harina”, indicó.

Habla la gente de los panes

Ana Arismendi indicó que “a cada rato aumentan los precios del pan. Uno se salva por las promociones de seis canillas por $1”.

“Los costos suben todos los días. Ahorita subieron 100% por el alza del dólar. Están carísimos. Antes la gente resolvía con pan, ahora prefieren comprar una Harina Pan porque les rinde más, con una harina comen hasta tres veces a la semana”.

Añadió que “el lunes compro $1 y para mi sola me dura tres días”.

Junior De Sousa señaló que “los precios del pan subieron relativamente. El pan subió $0,20 porque la harina valía $32 el bulto hace ocho días. Ese aumento es por la inflación. Cuando hay acaparamiento, hay inflación”.

“Los panes están caros, hay personas que no tienen para comprar un pan de $2, $2 ,5 o un pan dulce”, manifestó.

“En la semana, a día por medio compro cuatro panes, depende del poder adquisitivo de ese momento”, dijo.

Jean Carlos Martínez indicó que “el precio del pan subió 50%, el campesino de 3 por $1 ahora venden 2 por $1, el andino costaba menos de $1 (Bs 3 millones ) y ahora $1 es decir, Bs 4 millones y pico”.

“Eso se debe al Gobierno que no pone mano dura, existen los precios justos y hace años no se ven. Si antes compraba una vez por semana, ahora una por semana y lo justo, dos canillas”, aseveró.

Panaderías

El encargado de Panadería Niágara (Artigas, Caracas), Anthony Obelmejías, indicó que “tenemos suministro regular de harina de trigo, se consigue. Los sacos los venden semanalmente y los precios varían por la marca y los kilos. La subsidiada murió, ya no le dan eso a nadie. Toda la harina hay que pagarla en dólares, en efectivo”.

“El precio del pan aumentó en todos lados porque subió el costo de la harina, manteca, margarina, azúcar, levaduras, bolsas. El precio subió entre 10% y 20%, depende de cada panadería “, precisó.

“Tenemos proveedores de harina. El precio está competitivo, uno más caro que otro. La demanda del pan subió entre 10% y 15%”, indicó.

El dueño de la panadería Gran Duque de La India, José Fernando Rodrigues, indicó que “estamos trabajando un poco fallos, la compañía con la que trabajamos, Mocasa, compra harina turca. El suministro es privado y no es constante, deberían traer todas las semanas”.

Precisó que “a veces pido 30 o 50 sacos de harina y no los traen porque no hay. Hay escasez. El precio de los panes no lo subí, pero la harina aumentó $4 o $5 el saco. La demanda se mantiene porque aún no subo los precios”.

