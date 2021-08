Luis Oliveros: La banca ya tiene experiencia manejando dos conos monetarios

- Publicidad -

Existe mucha desinformación entre usuarios y comerciantes en torno al nuevo dinero que entrará en vigencia. No lo conocen con exactitud y afirman que no solucionará el problema de efectivo. Expertos afirman que esta reconversión podría durar más en el tiempo.

El economista Luís Oliveros indicó en relación al manejo de dos conos monetarios en simultáneo en el sistema financiero, que “la banca trabaja en la reconversión hace mucho tiempo, tiene experiencia. Lleva dos reconversiones encima”.

“La diferencia de la anterior es el manejo digital que quiere darle el Gobierno a esta nueva reconversión, donde supuestamente tratarán de imprimir menos y de incentivar el uso de los medios electrónicos de pagos”, afirmó.

“La pregunta es si la infraestructura en Venezuela es capaz de responder. La dolarización ayudó mucho a que la presión hacia los medios de pago en bolívares haya disminuido y baje aún más”, destacó.

Comentó que la reconversión dura tan poco por la hiperinflación, pero “esta puede durar más de cinco años”.

Refirió que a la moneda le quitan ceros porque pierde capacidad de compra por la hiperinflación, y mientras tengamos esto, seguiremos sufriendo por ello y de reconversiones.

“No creo que se vaya a solucionar el tema de efectivo, a pesar de que mejoró notablemente. Es un problema que llegó para quedarse y por eso es la manía del Gobierno por tratar de que la gente utilice más los medios electrónicos”, aseveró.

Comercios y el cono monetario

El dueño del restaurante Villa Pizza, José Hernández, indicó que “vi las imágenes del nuevo cono monetario por redes sociales, mismo diseño, pero no será suficiente para dar vuelto, ni va a durar mucho tiempo con ese valor”.

“No hay monedas pequeñas. Dicen que el Metro costará 80 centavos. ¿Y cómo van a dar los 20 centavos de vuelto?. Será un enredo. Sacaron tantos billetes que uno se confundirá”, precisó.

“No por mucho tiempo habrá efectivo. Dentro de poco no valdrá nada como siempre pasa y quitarán 14 ceros”, dijo.

La Auxiliar de farmacia, Omaira Angulo, señaló que “más o menos conozco el nuevo grupo monetario y sé de cuánto son los billetes. Dudo que haya suficiente para dar vuelto. Será una pelea con los clientes. Ahorita sueltan el sencillo que no se veía antes”.

“No sabía que coexistirán un tiempo. Eso me parece mal. Estos billetes de repente y también duren tres años. La inflación se comerá rápido la moneda y no creo que facilite cobrar y pagar”, aseguró.

Mariela Gámez es dueña de un kiosco y dijo que “solo vi esos billetes por televisión, no sé cuáles son ni el valor de cada uno. Muchos comerciantes están como yo y a la espera que llegue para ver cómo se moverá la cosa”.

“Que cohabiten los dos conos es una payasada. Pensé que iban a eliminar el de ahorita”, afirmó.

Usuarios

Milagros Gamarra expresó que “nadie está preparado para ese nuevo cono monetario. No sé cuántos billetes tiene. No los vi y no los quiero ver. No sabía que iban a convivir las dos familias de billetes. Se armará un rollo. El de Bs 500 en el nuevo son Bs 5. Y sin darnos cuenta nos quitan un dineral”.

“Con el nuevo grupo de billetes no creo que haya más efectivo porque se supone que será una moneda virtual. Todo está caro y será peor. En La Vega el pasaje ya está en Bs un millón. Esa moneda no ha salido y ya está devaluada”.

Laris Bozada dijo que “cuando activen ese dineo subirán el pasaje, gasolina, todo”.

Con información de 2001

