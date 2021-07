Pacientes con cáncer en Venezuela deciden abandonar tratamientos para no comprometer la economía familiar

- Publicidad -

94% de la población vive en situación de pobreza y hay muchos medicamentos para el cáncer que no se consiguen en el sistema público, señaló la presidenta de Funcamama, Luisa Rodríguez Táriba.

No es una decisión fácil. Pero muchos pacientes con cáncer en Carabobo prefieren abandonar sus tratamientos oncológicos por sus altos costos y así evitar comprometer la estabilidad económica de su familia.

La presidenta de la Fundación de Lucha Contra el Cáncer de Mama (Funcamama), Luisa Rodríguez Táriba, aseguró que esto ocurre como consecuencia de que el 94 % de la población vive en situación de pobreza y hay muchos medicamentos que no se consiguen en el sistema público y quienes se someten a tratamientos de alto costo deben sufragarlos ellos mismos.

Y al establecer prioridades en la familia prefieren evitar desmejorar la calidad de vida de todos que pagar por los medicamentos. Incluso, hay quienes se sienten algo en un seno y no van a consulta. “Prefieren no ir porque si se les detecta algo no tienen cómo pagar el tratamiento. Deciden no investigar nada, no hacerse exámenes porque eso les causa más angustia”.

Pero el llamado desde Funcamama es a que acudan al médico periódicamente, que no dejen de hacerse sus análisis porque con un diagnóstico temprano es muy factible que no se requiera tratamientos costosos como quimios y radioterapias.

El cáncer de Venezuela en el mundo

La situación es dramática para quienes padecen de cáncer de mama en Venezuela. Un estudio realizado por diferentes organizaciones durante 12 años determinó que el tipo de esta patología denominada triple negativo, tiene mayor incidencia en el país que en otras naciones.

“Recopilamos historias clínicas y estudios inmunoquímicos, logramos atender a más de cuatro mil personas y el 25 % de los casos son de este tipo de cáncer que es una mutación genética, mientras que en el resto del mundo es de 10 %”.

Lo complicado es que es mucho más agresivo para el paciente y, como las investigaciones son muy recientes, no están liberadas las patentes de los medicamentos son mucho más costosos, “y después de 2016, cuando la industria farmacéutica se retiró del país por el pasivo que tenía el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) con el sector, las mujeres con este tipo de cáncer de mama no tienen opciones para obtener este tratamiento que es sumamente caro porque es de los denominados innovador”.

