Reconversión monetaria sin otras medidas sería nula

- Publicidad -

El economista, Daniel Lahoud, considera que la nación requiriere de una reconversión monetaria seria y no una eliminación de ceros, porque lo que se haría es reducir el periodo de deterioro de la nueva moneda.

«El asunto no es quitarle ceros ala moneda, porque si no haces nada alterno a eso, no se resuelve el problema, porque igual el BCV va a seguir emitiendo dinero y el gobierno gastando y la gente no tiene credibilidad en el bolívar», expresó en entrevista con Vanessa Davies, para Unión Radio.

La propuesta del especialista en economía empresarial es «dolarización definitiva o la creación de una moneda atada al dólar».

- Publicidad -

Lea también: El GB de Movistar tiene nuevo precio

Lahoud explica que el gobierno nacional no estaría obligado a recurrir al banco de la Reserva Federal para dolarizar, «el BCV tiene reservas, esas se venden y están los dólares para ello».

«No vas a poder crear dólares y no hay manera de inflación, se detiene en seco el proceso inflacionario, no se para de la noche a la mañana, pero no habrá más emisión», añadió.

Tomado de Unión Radio.net

Forma parte de nuestro canal en Telegram y mantente informado del acontecer político y económico de Venezuela https://t.me/Descifrado