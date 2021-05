Crisis económica ha causado que la población venezolana no tenga un plan de alimentación seguro

- Publicidad -

Especialistas indican que en el Día Mundial de la Nutrición, el país no tiene nada que celebrar. La crisis alimentaria en Venezuela sigue causando estragos en los venezolanos y parece que “no tiene un punto quiebre”.

Jorge Tapiña, nutricionista, indicó que “desde hace años la población de Venezuela no tiene un plan de alimentación seguro, pues muchos alimentos de la canasta básica ya no los comen”.

El especialista señaló que “no porque una persona se vea bien de peso quiere decir que esta nutrida o viceversa. Muchos individuos que tienen un peso alto están faltas de nutrientes y no todo aquel que sea flaco es porque no come bien. Esos son temas de contextura”.

Tapiña explicó que son pocas las personas en Venezuela que están 100% nutridos. “Una importante nutrición consta de proteínas, carbohidratos, grasa, vitaminas entre otros. No todos los hogares venezolanos pueden abastecer sus alacenas así”.

Incremento de consultas

La nutrióloga Fabiola Casas destacó que desde el 2016, tres de cada 10 venezolanos se atienden con nutricionistas y nutriólogos porque no están seguros que estén bien de salud nutricional.

"Sienten que no tienen energía, que pierden o ganan mucho peso. En otra época no le hubieran dado importancia, pero se preguntan si la crisis alimentaria puede que los este afectando", explicó la doctora.

Casas puntualizó que “la mortadela, los huevos y el queso son los más ingeridos en los hogares actualmente, pero necesitan un balance de proteínas y vitaminas para que su cuerpo reciba todos los beneficios y tener una buena nutrición”.

Entre los alimentos que menos consume el venezolano, la nutricionista, María Galófalo, destacó las proteínas animales, las frutas y los vegetales «reemplazan las carnes por carbohidratos lo que produce anemia, desordenes de colesterol y triglicéridos altos”.

Por otra parte, la profesional señaló que la mala alimentación ataca más fuerte a las personas que se contagian de coronavirus por sus bajas defensas.

Dato de nutrición

Los especialistas explican que la nutrición y la alimentación no son lo mismo, aunque suelen usarlo como sinónimos. Detallan que una persona bien alimentada no significa que tenga buena nutrición. Y una persona con mala nutrición no significa que no se alimente.

Texto e imagen tomados de 2001.

