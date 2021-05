Productores de queso trasladan sus productos en mula (Video)

Así lleva este ganadero su producción a la venta. NO OLVIDES, EXIGE 2 Us$ x kg de queso duro d rallar. Suelta tus becerros en la mañana y transforma la leche en carne. Tu país y tu la necesiten. NO LA REGALES. Queso duro 2 Us$ precio mínimo d producción. Toro y maute 1.3 Us$ x kg pic.twitter.com/l8NNdItrMO