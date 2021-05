Miguel Henrique Otero a Diosdado Cabello

- Publicidad -

Miguel Henrique Otero, presidente editor de El Nacional, se dirigió a Diosdado Cabello en un video que fue divulgado por Youtube y las redes sociales del medio de comunicación. “Con honor y con la frente en alto hoy puedo decirle a todos los venezolanos que no vendí El Nacional desechando una oferta del régimen de millones de dólares”, señaló.

“Teniente Diosdado Cabello, el problema es que tú partes de la creencia que en Venezuela todos tenemos precio y no valores. Te equivocaste conmigo. La familia de El Nacional tiene virtudes, tenemos principios, por eso El Nacional ni se compra ni se vende”, agregó.

Atraco a mano armada, denunció Otero

Otero señaló que el embargo ejecutado por funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana fue una afrenta contra trabajadores y lectores del medio de comunicación. “Vimos horrorizados como robas El Nacional. Un atraco a mano armada. Las imágenes en las redes muestran cómo a punta de fusiles desalojan a los trabajadores de la sede”, indicó.

“Diosdado, ¡qué descaro! Tú que utilizas los espacios de la televisión de todos los venezolanos, mazo en mano, sin ética ni respeto a las leyes, como todo un guapetón de patotas, insultas, mancillas, difamas e instigas el odio, y ahora sales reclamando respeto”, dijo.

Recalcó que Cabello le ha hecho mucho daño al país y a los venezolanos. “¿De verdad te sientes dueño de Venezuela? Quiero que entiendas, Diosdado, que los medios de comunicación son el emblema de la libertad en contra de la dictadura, por eso nos queda claro que le tienes más miedo a los periodistas que a las bayonetas”, señaló Otero.

“Tú, que tanto hablas de daño moral, te pregunto: ¿por qué no demandaste a Leamsy Salazar, quien era tu jefe de seguridad, y llevó la denuncia y te acusa en Estados Unidos de prácticas delictivas? ¿Por qué no demandas al diario ABC, que fue el medio que dio la primera noticia sobre tus andanzas? ¿Por qué no has demandado a la DEA, que mantiene una recompensa por tu captura?”, insistió.

Sabotear el diálogo

Otero habló de las negociaciones que adelantan la oposición y Nicolás Maduro e increpó a Cabello. “Qué casualidad, que en este momento cuando se intenta un diálogo más con el concurso de la comunidad internacional tú sales con esta emboscada. Que contradicciones y paradojas, que se hable de negociaciones mientras tú montas esta salvajada. ¿Es que le estás saboteando el diálogo a tu compañero Maduro?”, puntualizó.

