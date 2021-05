Central de Trabajadores ASI: Los venezolanos no pueden sobrevivir ni un día al mes con el nuevo salario mínimo

- Publicidad -

El Secretariado Nacional de la Central de Trabajadores de la Alianza Sindical Independiente (ASI) considera que el nuevo monto del salario mínimo anunciado por el Ejecutivo Nacional no resuelve nada, “la familia trabajadora sigue sin ingresos ni vida digna pues inexistencia de un salario real y suficiente, la falta de políticas salariales, la ausencia de una política de empleo, la sustitución de la producción nacional por importaciones, hace que el trabajo no se traduzca en crecimiento ni desarrollo económico”.

La central sindical considera que el trabajador venezolano “está muriendo por enfermedades ante la desnutrición y ante la Covid 19 y con el nuevo salario mínimo, (Bs. 10.000.000, 3,54 dólares), no podemos sobrevivir ni un día al mes”.

En comunicado público, la dirigencia de ASI considera que “el salario actual tiene un déficit de la canasta de alimentos del 97,6%; no sirve para pagar servicios a precios dolarizados, no se puede pagar alquiler expresado en divisas, no podemos adquirir zapatos para ir a laborar caminando, ya que el pasaje para ir al centro de trabajo también está dolarizado, y por si fuera poco, ¿con qué compramos las medicinas y remedios?, el salario no alcanza ni para comprar limones o hierbas medicinales en el mercado”.

- Publicidad -

“Seguimos en hambruna y con el bolsillo vacío, exigimos aumento salarial digno, real y suficiente; y rechazamos la continuidad de la desalarización con bonos insuficientes, sin incidencia en los beneficios laborales, ni en el salario normal, los cuales son selectivos y no llegan a todos los sectores de trabajadores activos y jubilados”, dijo ASI en su comunicado.

Añadió el comunicado de ASI que la compensación del cesta ticket debe adecuarse al costo de vida, “y ante los problemas de electricidad y telecomunicaciones rechazamos pagos de salario por plataformas electrónicas, sin consulta violando los contratos colectivos y la ley, pagos éstos que no solucionan sino generan retrasos y mora en el pago del pírrico salario de indigencia”.

Para la central sindical el mensaje al Gobierno Nacional, es claro: debe establecerse, a través de un diálogo tripartito y políticas macroeconómicas sanas que compensen los ingresos de los trabajadores. El estado venezolano cumplir las recomendaciones del informe de la Comisión de Encuesta de la OIT en materia salarial”.

“Desde Central ASI Venezuela, rechazamos que se siga haciendo ajustes salariales invisibles, unilaterales y sin consulta tripartita a los actores del proceso social del trabajo, esto es un retroceso, la respuesta a la crisis debe ser a través de participación de todos, en un diálogo serio, responsable y con resultados visibles y tangibles en la mesa de la familia trabajadora venezolana”.

Asi insistió en sus propuestas al país:

Los actores políticos deben buscar los recursos para generar un ingreso o renta mínima vital de emergencia por un año a toda la fuerza de trabajo del sector público, privado y no dependiente de la economía informal.

En Venezuela, se debe impulsar una política salarial progresiva y la discusión de los contratos colectivos para iniciar un proceso de recuperación del salario por esta vía; pero esto no es posible si no hay políticas de empleo e incentivos a la producción nacional, que reactiven la economía, y para ello debe haber gobernanza y seguridad jurídica para todos los actores.

En esta nueva política salarial debe haber mecanismos complementarios del salario tales como farmacias sociales, economatos, comisariatos y cooperativas; módulos y centros de salud y atención primaria; programas de alimentos sin control social ni discriminación, para todos por igual

Finalmente, el Secretariado Nacional de ASI Venezuela considera que el primero de mayo no hubo aumento salarial, ya que los aumentos siempre deben estar uno o dos puntos por encima de la inflación, y eso no ocurre hace mucho tiempo en Venezuela.

Nota de prensa

Forma parte de nuestro canal en Telegram y mantente informado del acontecer político y económico de Venezuela https://t.me/Descifrado