Las propinas en pago móvil ganan espacio en Venezuela

Carlos Navas empaqueta productos en un supermercado y dijo que los clientes le dan propina pero “de efectivo no hay nada, es raro cuando dan efectivo, Bs 50 mil, Bs 100 mil o si saco un carrito me dan $1. A veces me compran unos panes. Las propinas disminuyeron 50% por falta de efectivo”.

Por Zulay Camacaro F | Diario 2001

Kary Rodríguez realiza la mima labor que Navas y afirmó que ha recibido 500.000 bolívares en efectivo “a veces me compran un producto como harina, un arroz o me dan $1, no todo el tiempo porque me pongo el lado el cliente porque a veces no cuentan con lo suficiente, nosotros estamos en lo mismo”.

Añadió que “a veces me pagan con pago móvil, poquito, Bs. 3 millones o Bs. 4 millones. Las propinas bajaron, son muy pocas, el año pasado daban más y eso es por el dólar y por el efectivo que la gente no lo consigue”.

Ángel Pinto es mesonero en la panadería y pastelería St Barth’s, afirmó que recibe gratificaciones de los clientes “en bolívares por el punto de venta y más en divisas, me dan $1 o $2 de vez en cuando. Las que llegan bienvenidas sean. En pago móvil recibí como dos o tres y me dieron Bs 3 millones”.

Comentó que “en cierto modo las propinas bajaron por la pandemia, disminuyó la clientela porque tienen temor de salir. Muchos dicen que no tiene efectivo porque está rudo”.

El gerente de la panadería St Barth’s, Rui De Sousa, indicó que cree «que hoy en día nadie pide o espera propinas. El que la da, bueno. Aquí los muchachos atienden a los clientes pero sin esperar nada a cambio, son pocos los que hoy en día entregan. Por la escasez de efectivo la gratificación la dejan en divisas o punto de ventas, en escasas oportunidades”.

Entretanto, el cauchero en el Taller Montaña Verde, Gilbert Suárez, expresó que los clientes otorgan propinas cuando tienen dinero. “A veces dan Bs 1 millón o $1 por pagomóvil porque no hay efectivo en la calle. Con productos también, regalan pasta, arroz, harina, azúcar; todo lo que sea comida que también viene bien”.

