Estos son algunos precios de alimentos luego del aumento de sueldo mínimo

En un recorrido por algunos comercios del Oeste de Caracas se pudo observar que los precios de la mayoría de los alimentos más buscados sigue siendo el mismo que antes del anuncio del aumento de sueldo mínimo.

Sin embargo, los clientes aseguran que es cuestión de tiempo para que remarquen todos los productos con aumentos. «Aunque el aumento es risible, los comerciantes siempre agarran de excusa eso para aumentar los precios. Lo que me parece absurdo e ilógico, primero porque ellos ya venden en dólares y en dólares nada debería subir. Segundo porque ya nadie paga sueldo mínimo así que no me vengan a decir que tienen que subir el sueldo de los trabajadores. Por Dios, son 3 dólares de sueldo, nadie gana eso. Y eso ya mañana es menos todavía. Así que no veo la explicación de que algo suba», dijo Ana Pérez.

Por su parte, José Escalante,encargado de un abasto, dijo que no tienen planteado aumentar ningún precio a menos que los distribuidores de alimentos lleguen con productos a nuevo precio. «Los factores para subir los precios es que nos traigan la mercancía con un nuevo costo. En ese caso para poder ver ganancia, pagar local, empleados, servicios hay que hacer esos cambios».

En el recorrido se pudo ver que el kilo de carne está entre Bs. 10.000.000 y 13.000.000. El de pollo entero en Bs. 6.000.000. El cochino en Bs. 11.000.000. Otros productos tienen los siguientes precios, en todos los lugares visitados, marcados en dólares: Harina PAN $1,2. Arroz $1,4. Azúcar $1.

En panaderías ofrecen combos de canillas en 6 por 1 dólar, queso blanco duro entre Bs.9.000.000 y 11.000.000. Y las mortadelas de kilo, la más económica en 2 dólares.

Con estos precios es notorio que un trabajador que devengue sueldo mínimo no podrá ni siquiera acceder a una minicanasta alimentaria que le permita comer dignamente una semana.

