Cavececo emitió comunicado sobre Camilo Ibrahim

- Publicidad -

La Cámara Venezolana de Centros Comerciales Comerciantes y Afines (CAVECECO), ha decidido emitir este Comunicado, para fijar posición con relación a una serie de señalamientos y noticias,

que han circulado en Medios de Comunicación Nacionales e Internacionales y en especial en las Redes Sociales, sobre nuestro afiliado y miembro del Consejo Directivo de CAVECECO el Lic. Camilo Ibrahim. El empresario venezolano Camilo Ibrahim, pertenece a una familia de inmigrantes arraigada en Venezuela desde hace muchos años, siempre dedicados a la actividad

comercial en todas sus facetas, inicialmente se establecieron en la pujante Zona fronteriza entre Venezuela y Colombia, allí ejercieron exitosamente como mayoristas. Con el tiempo

conservando en operación sus negocios de la zona fronteriza, se trasladaron y establecieron de forma permanente en la Isla de Margarita. Margarita con su Zona Franca por décadas, fue el emporio comercial más importante del Caribe y en parte de Latinoamérica. Allí los Ibrahim ejercieron el negocio en las distintas facetas: mayoreo, distribución, importación, como minoristas o comercio al detalle incluso incursionaron en la representación de marcas

internacionales, Timberland fue una de ellas, la cual desarrollaron e hicieron prosperar con gran éxito. Camilo salió pronto a estudiar en el exterior, cursó estudios en Canadá y regresó para culminarlos en Venezuela.

Regresó a incorporarse al negocio familiar, pero impulsó un cambio de visión, el del retail

moderno, las Cadenas comerciales y los Malls. Así se hizo presente en los Centros Comerciales y en la operación simultánea de distintos puntos de venta. Empleó mucho esfuerzo en conquistar nuevas marcas comerciales internacionales para traerlas al mercado local. Estas iniciativas concurrieron con el decidido propósito de un grupo de Promotores Inmobiliarios de trayectoria en Venezuela, que decidieron promover, desarrollar e implantar en el País, la

moderna y floreciente industria de Centros Comerciales de nueva generación, con propiedad centralizada y gestión cohesionada de los Complejos Comerciales. En todas esas iniciativas se hizo presente Camilo Ibrahim, incorporando distintas Tiendas y marcas, además desarrollando día a día, nuevas técnicas de explotación y operación, que eran exigidas por las marcas internacionales muy celosas de sus prácticas y de la calidad de operación y servicio.

Ese accionar de Camilo, despertó y estimuló a muchos de sus colegas comerciantes a seguir y emprender la misma ruta, entre todos ellos, trajeron muchas marcas comerciales de prestigio al país y así, Venezuela pasó a ser la vanguardia de los Centros Comerciales en buena parte de Latinoamérica. Era el fruto del esfuerzo, trabajo, inversión y visión de muchos actores empresariales venezolanos y extranjeros que se sumaron para lograr ese propósito. Camilo Ibrahim fue uno de ellos, por eso nuestro gremio considera ineludible alzar su voz, para cuestionar la desinformación que pretende ubicarlo como un improvisado y en muchos casos, el ocultamiento de la verdad. Es lo que hemos visto estos últimos días alrededor del colega

Camilo Ibrahim.

- Publicidad -

En la industria del comercio establecido a nivel global y venezolano nos conocemos, la mayoría de las marcas comerciales han vivido épocas doradas en Venezuela. Las tiendas Top de la mayoría de esas marcas, incluidas las de origen europeo y las de origen americano, siempre mantenían entre sus líderes mundiales a sus tiendas en Venezuela, muchas de ellas eran gestionadas y representadas por Camilo Ibrahim. Los Empresarios Comerciales en Venezuela

tenemos largos años transitando momentos de gran adversidad, sin embargo, la mayoría nos hemos mantenido firmes en el propósito de seguir en lo posible, cumpliendo con nuestros clientes, nuestros trabajadores, con nuestros aliados comerciales y con nuestras empresas y la historia que las ha hecho posible. No es fácil cumplir con los estándares internacionales, las razones son conocidas. No esperamos que todos entiendan por qué nuestra perseverancia, solo aspiramos se respete nuestra decisión. Sabemos que en economías de crisis el comercio es tentador para muchos emergentes incursionar en él, para nuevos actores, el tiempo dirá quiénes

son accidentes temporales y quienes tienen vocación para aspirar convertirse en comerciantes profesionales. Los que pertenecemos a este gremio nos conocemos y sabemos, que Camilo Ibrahim no es un recién aparecido ni un producto del azar, es genuina expresión de una trayectoria y una tradición. Por eso reivindicamos lo que conocemos de él, su vocación obsesiva por el trabajo y su visión moderna de la industria, pues hemos compartido esos sueños y también compartimos las frustraciones y dificultades impensables como las de hoy. También

hemos decidido juntos, no renunciar a nuestros sueños y por eso seguiremos trabajando como Gremio, procurando que alcanzar esos sueños sea posible, aunque haya que exponerse a descalificaciones tan injustas como las que hoy recibe nuestro colega Camilo Ibrahim.

Esperamos que estas consideraciones sean recibidas desde el espíritu constructivo que las inspira e invitamos a todos a no dejarse sorprender en su buena fe.

Con información de nota de prensa.

Forma parte de nuestro canal en Telegram y mantente informado del acontecer político y económico de Venezuela https://t.me/Descifrado