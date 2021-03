“No les den comida, ropa ni trabajo”: Los carteles contra venezolanos que aparecieron en Bogotá (imágenes)

- Publicidad -

Sorpresa e indignación causó la aparición de varios carteles en la zona occidental de Kennedy, suroccidente de Bogotá , en la calle 3 con carrera 71g, en contra de ciudadanos venezolanos, por los recientes casos de inseguridad en la zona.

Por: BluRadio

En los carteles, pegados en postes y fachadas de viviendas, se puede leer: “Estas ratas nos están matando. No des limosnas, comida ni ropa, no arriendes ni des trabajo, no seas cómplice de sus crímenes.”

Para vecinos como Rosa Díaz, la situación, aunque es compleja por los hurtos que se registran, no da pie para la xenofobia y estigmatización contra los venezolanos, que en su mayoría hacen el bien.

“No estoy de acuerdo, no todos son iguales y no me parece, la mayoría hacen cosas buenas. Además, aquí en esta zona roban mucho y no son siempre ellos, claro qué hay mucha indigencia de ellos, pero normal”, dijo.

Entre tanto, Hugo Parra, otro ciudadano, opinó que deben tomarse medidas contra quienes llegan a la ciudad a delinquir.

