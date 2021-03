Esta es la alternativa que propuso Sudeban para evitar los «vales en divisas»

- Publicidad -

La red de supermercado Excelsior Gama y Tiendas Beco colocaron a disposición de sus clientes unos «vales en divisas» para quienes tuviesen billetes de alto valor en moneda extranjera, por ejemplo 50 o 100 dólares.

La opción no era arbitraria, ni obligatoria, el consumidor en Excelsior Gama o Beco podía aceptar o rechazar la alternativa, sin embargo, la ministra de Comercio, Eneida Laya, indicó que «los comercios no son bancos»; y la Sundee -ente regular de «precios justos»- también criticó y prohibió los vales en divisas en ambas compañías.

Para la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario de Venezuela (Sudeban), los clientes tienen la última palabra y deciden qué harán con el dinero del que disponen, no obstante, aclararon a los empresarios que sus alternativas de pago, ofrecidas a los consumidores, deben estar reguladas.

A estas objeciones, contra los vales en divisas, se sumó el superintendente de bancos Antonio Morales. «Aquí ningún supermercado o establecimiento comercial está autorizado para manejar dinero del público, es el cliente quien decide».

«Ya hay 12 bancos que entran en producción del C2P, el plazo es hasta el 15 de abril, cobro de comercio a personas», alegó el superintendente de bancos, Antonio Morales.

Eneida Laya enfatizó que el ministerio de Comercio trabaja con las autoridades bancarias para facilitar nuevas alternativas. «Una de las principales es a través del pago móvil cuya práctica ya inició Farmatodo».

«No podemos permitir que las tarjetas no pasen, hay que arreglar eso, no podemos hacernos los vivos, exijo que sean serios y responsables. Y a los supermercados que no obstaculicen el avance hacia la economía digital», enfatizó la ministra de Comercio.

En contraste, el economista Asdrúbal Oliveros puntualizó que ahora se recibirán bolívares de vuelto por un pago en dólares.

«Ahora va a recibir sus bolívares. Y ojalá no sea en medio de una escalada de la tasa de cambio, porque el café y el azúcar pueden que se hagan inalcanzables. En ese punto, el vale es hasta mejor, porque siempre serán US$ 5 aunque solo los use en Beco», reflexionó el director de Ecoanalítica.

