Auge del dólar como forma de pago revive a “carteristas”

Se ha vuelto común el robo de dólares en las calles, diferentes ciudadanos relataron como fueron despojados de su dinero en diferentes estancias, al igual que destacaron como los ladrones solo se llevaron los billetes mas no otras pertenencias.

“Me estaban vigilando mientras compraba”, destacó David Pérez, quien dijo que cuando estaba en una carnicería cercana a su residencia un hombre no dejaba de mirarlo.

“Pagué con un billete de 50 y me dieron cuatro billetes de 10 dólares, supongo que el desconocido vio eso por lo que al salir del local y estar en una zona un poco alejada, se aproximó a mí y me ordenó darle los billetes que acababa de recibir”, dijo.

Este no es la única oportunidad donde solo roban dólares, Katherine Rubio, de 23 años, relató cómo fue víctima de robo en la estación El Silencio del Metro de Caracas hace una semana.

“Un hombre que usaba una pañoleta como cubre bocas se me acercó y me dijo que vio como guardaba 20 dólares en mi bolso, que se los diera o podría pasar algo malo”. Comentó que “no se llevó más nada. Solo el billete”.

Un caso parecido fue el de Sebastián Cabrera, el joven de 25 años, relató como lo robaron en un semáforo.

“El semáforo estaba en rojo y un motorizado estaba a mi lado. No dejaba de mirar el carro, resulta que vio como había un billete de $50 justo en la guantera”.

Cabrera recordó que lo «amenazó diciendo que era el billete por el carro. No lo pensé dos veces”.

Robo de dólares a comerciantes

Las estafas también son un factor recurrente, desde billetes falsos hasta robo de identidades por internet.

La comerciante María Peña contó cómo fue robada con un billete de $100. “Dos hombres se acercaron en una moto, uno de ellos dijo que era cubano y traumatólogo, que quería llevar tres de nuestros productos pero tenía un billete de 100 dólares”.

Recordó que al momento de pedirle el billete para verificar si era real, el supuesto doctor se negó porque tenía su propio aparato para eso. Peña dijo que “nosotros no sabemos de eso ni teníamos el aparato por lo cual usamos el de él”.

Cuando Peña y su esposo se acercaron a un local a comprar se encontraron con la sorpresa que era un billete falso. «Lo que quiere decir que en la calle rondan aparatos que hacen ver a los billetes falsos como reales», acotó.

Otro comerciante víctima de robo es Efraín González, quien tiene un negocio de papelería en su casa. “Dos muchachos, no mayores de 20 años llegaron a mi negocio y me pidieron que sacara copias de unas cedulas, como habían otros clientes les pedí amablemente que esperaran“, relató el joven.

González explicó que “cuando era su turno no habían clientes esperando por lo que éramos los chicos y yo, me dieron 5 cedulas, cuando volteo a hacer mi trabajo uno de los chicos saltó por la repisa y me amenazó con algo punzante, me pidió que le diera todos los dólares que traía encima”

Recomendaciones

Diferentes ciudadanos aportaron que se podría hacer para evitar estos delitos.

“No exponer tanto el dinero en la calle. Muchas personas lo muestran a plena luz del día como si fuera muy seguro”, fue el consejo de uno de ellos.

“Solo salir con lo necesario. No cargar tanto dinero encima”, comentó una ciudadana.

Una caraqueña indicó que “comerciantes deberían atender a puertas cerradas”, mientras que un buhonero destacó “tener mucho cuidado con los billetes que reciben”.

Tomado de 2001.

