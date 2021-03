Aseguran que transportistas solo tienen permitido comprar gasolina cada dos días

- Publicidad -

Hugo Ocando, presidente del Bloque de Transporte del Oeste de Caracas, denunció los múltiples problemas relacionados con la compra de la gasolina que deben enfrentar los transportistas en Venezuela, reseñó El Nacional.

En una entrevista Con Román Lozinski para el programa Éxitos de Unión Radio, Ocando señaló que el régimen de Maduro no les permite a los transportistas surtir gasolina a todas las unidades. En lugar de eso, se optó por dividir al gremio en tres grupos y habilitar una sola estación de servicio para el sector.

“Nos dividieron en grupos, en una bomba de gasolina no entramos todos los transportistas así que habilitaron una sola estación, por ejemplo, en la parroquia Sucre, Catia. Las otras 15 estaciones son para los particulares. No podemos echar todos el mismo día, así que nos dividieron en 3 grupos, hoy le toca al 2. Así que trabajamos un día y tenemos que esperar dos más para poder surtir gasolina de nuevo y si es que llega la gandola”, explicó Ocando.

Y añadió: “Ese es un problema que crearon ellos mismos y me parece que es apropósito. Si no podemos echar todos el mismo día, ¿por qué no habilitan tres bombas para que podamos surtir todos los días los tres grupos?”.

Al tema de la gasolina se le suma que, a juicio de Ocando, el sector del transporte tiene la flota más antigua de Latinoamérica con unidades que tienen más de 30 años. “Las unidades no deberían estar circulando. Por cualquier falla mecánica ya están paradas. Cuando vamos a buscar insumos no los conseguimos y si los conseguimos no tenemos el dinero porque los precios son en dólares”, denunció.

Además de eso está el tema del Diesel. Hay un control total con el suministro del combustible y los transportistas solo pueden llenar el tanque en las bombas que le corresponden. “Con el Diesel no hay tanto problema, se consigue un poco más en Caracas. Pero la gasolina tiene más inconvenientes porque, además, como tenemos la flota más antigua las unidades se surten de gasolina. Nunca llegamos a concretar ese cambio de salir de las unidades que usan gasolina a las que usan Diesel y de Diesel para gas”, explicó Ocando.

