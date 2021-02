Net24|7 ofrece soluciones para transacciones electrónicas y no puntos de venta

- Publicidad -

A través de redes sociales y publicaciones de diversos medios digitales, hemos comprobado que la institución «SUDEBAN», Superintendencia de Bancos de Venezuela, ha publicado información referente a Services 24-7 LLC, señalando que nuestros servicios: «….pudieran estar contribuyendo con la ejecución de actividades contrarias a la normativa nacional vigente en materia de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la proliferación de Armas de Destrucción Masiva.» (extracto textual del sitio web www.sudeban.gob.ve)

Ante la magnitud y gravedad de tales declaraciones manifestamos lo siguiente:

Services 24-7 LLC (net24|7) es una corporación de los Estados Unidos inscrita ante el FINCEN (Financial Crimes Enforcement Agency, que forma parte del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos); con licencia de Money Service Business (MSB) emitida por el Estado de la Florida, que le otorga la facultad legal para realizar

actividades relativas al procesamiento financiero en cumplimiento de las regulaciones que aplican. Además, todos los clientes y las operaciones financieras que net24|7 procesa para ellos, cumplen los más altos estándares de Due Diligence (debida diligencia) y políticas de AML (Anti Money Laundering) del sistema financiero de los Estados Unidos.

Dicho lo anterior, queremos comunicar que no entendemos y, por ende, desestimamos totalmente lo expuesto en las declaraciones emitidas por un ente que NO regula nuestra operación, y que en su comunicado demuestra un profundo desconocimiento de cómo funciona la tecnología de los sistemas de pago digitales. La tecnología y la globalización están redefiniendo los medios de pago, ahora las finanzas y los mercados no conocen fronteras. En esta nueva realidad net24|7 está y estará disponible en cualquier parte del mundo donde un usuario invoque sus servicios digitales, teniendo como único requisito la posibilidad de disponer de una conexión a internet. Los servicios de net24|7 no son diferentes a los servicios de Instagram, twitter®, paypal®, zelle®, cashapp® o cualquier otra aplicación tecnológica basada en el mundo digital y cuyo funcionamiento escapa del control de cualquier entidad sin jurisdicción en este ámbito.

Ante las imprecisiones hechas por la SUDEBAN en su comunicado, aclaramos que net24|7 solamente tiene oficinas y figura legal en Estados Unidos; y que sus plataformas de promoción y comercialización son totalmente digitales y autogestionadas por los clientes que solicitan nuestros servicios. net24|7 no vende «Puntos de Venta», net24|7 ofrece una solución de procesamiento transaccional electrónico que, en algunos casos, puede utilizar un dispositivo para capturar de forma segura los datos usados en las operaciones, y de esta manera evitar errores o posibilidades de fraude durante las transacciones de sus clientes. Usar el dispositivo de captura es opcional, y no es necesario para que net24|7 preste sus servicios. Cabe destacar que estos dispositivos de captura pueden ser marca Flexipos, o cualquier otra de las disponibles en el mercado.

Informamos que gustosamente podemos atender cualquier solicitud de información por parte de la SUDEBAN, acerca de cómo funcionan nuestros productos, con el único fin de esclarecer la ligera interpretación que se ha realizado sobre nuestra corporación que, además, lesiona nuestra integridad y cultura empresarial. Sin desestimar las acciones legales que correspondan, queremos corroborar que tales declaraciones emitidas por la SUDEBAN son producto de un error involuntario y de confusión.

Invitamos a todos los clientes interesados en nuestros servicios, ubicados en Venezuela, o en cualquier otra parte del mundo, a escribirnos a través de los canales de comunicación que tenemos disponibles, para conocer cómo pueden disponer de las herramientas transaccionales más versátiles y menos costosas que les permitirán conectar a clientes y productos de una forma sin precedentes, y de esta manera entender porque nuestro lema es:

DINERO SIN FRONTERAS

