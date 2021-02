Escasez de gasolina y crisis económica ahogan al sector turismo en Venezuela

- Publicidad -

Aunque Nicolás Maduro decretó una flexibilización los días lunes 15, martes 16 y agregó como día libre el miércoles de ceniza 16 de febrero, los prestadores de servicios turísticos tienen pocas expectativas de alivio económico ante la reactivación del sector, debido a que Venezuela sigue registrando una severa escasez de combustible, y sólo están permitidos los vuelos comerciales internos hacia Porlamar desde Maiquetía, Valencia y Maracaibo, Puerto Ordaz, Canaima y Margarita.

Por Ana Uzcátegui | LA PRENSA DE LARA

“Con el anuncio del gobierno se activaron varios procedimientos como el de reserva, de paquetes turísticos, entre otros. Se espera que está flexibilización también se decrete en Semana Santa. Hemos visto que en las últimas semanas algunos destinos turísticos como la Isla de Margarita han incrementado las solicitudes de reserva y eso es una noticia positiva”, informó a LA PRENSA Leudo González, presidente del Consejo Superior del Turismo (Conseturismo). Un sector que en el 2020 registró la catastrófica cifra del 90 % de paralización por pandemia.

- Publicidad -

Lo que se traduce a que tras 11 meses enfrentando una cuarentena radical, con una parcial flexibilización en diciembre, 30 % de las empresas turísticas en el país han cerrado porque no pueden mantener los gastos operativos que implican cumplir con las medidas de bioseguridad. Ese porcentaje representa unas 4.500 organizaciones dedicadas al turismo aproximadamente, entre hoteles, posadas, agencias de viajes, empresas de transporte entre otros. Leudo González indicó que la crisis en el sector acabó con 100 mil plazas de trabajo en todo el país.

“Hay muchas operaciones turísticas incluyendo alojamiento que no han abierto desde que se clausuraron todas las operaciones en marzo 2020 y no pretenden abrir. Hay regiones del país donde la situación está tan deprimida que hay hoteles que no han abierto, pero sus empresarios no piensan en un cierre definitivo, están esperando que se tomen medidas como que se decrete una flexibilización total”, apuntó.

En Lara el balance que da la Cámara de Turismo es similar, Antonio Morales, presidente de esta institución aseguró que el gremio que agrupa a 700 empresas de turismo regional maneja cifras rojas en su economía. “En diciembre sólo hubo una ocupación hotelera del 10%, eso da una idea de la ocupación que podría hacer en Carnaval”, informó. Asegura que a pesar de la pandemia ninguna de estas empresas ha registrado cierres tras un año de paralización.

Un balance distinto reporta Alfredo Querales, presidente de la Cámara Venezolana de Turismo y prestadores de servicios de Lara (Caventur), asociación que agrupa a 150 empresas hoteleras y parques temáticos en el estado. Asegura que el 30 % de esas organizaciones (unas 45 empresas) han cerrado sus puertas este año asfixiadas por tantos meses de inactividad. Alrededor de nueve de estas empresas han sido vendidas en los últimos meses y quienes están invirtiendo en el sector son “empresarios iraníes o turcos”, sostiene.

De interés: Banplus ofrece tarjeta digital «vuelto plus» para resolver el cambio en divisas

Querales también aseveró que el sector de parques temáticos en Lara está completamente quebrado. Sitios de recreación como Bucanero Park en el municipio Torres, El Señor de Los Aliños en el municipio Jiménez, y el parque temático A Mundo Barquisimeto en El Manzano al sur de Barquisimeto, no podrán abrir sus puertas, estas empresas ya registraban un cierre por crisis financiera incluso antes de la pandemia, debido a la poca demanda registrada que les impedía cubrir los gastos operativos de sus infraestructuras.

Viajes por tierra

Leudo González, informó que aunque se reactivaron algunos vuelos internos, el gobierno no incluyó en la lista a uno de los destinos más visitados en Carnaval, el Aeropuerto Internacional Juan Pablo Pérez Alfonso de El Vigía en Mérida. El Aeropuerto Internacional Jacinto Lara en Barquisimeto tampoco fue habilitado.

“Se estima que las playas de Falcón, como Tucacas, Chichiriviche y Morrocoy reciban afluencia de turistas que viajarán por tierra de zonas cercanas, principalmente de Barquisimeto, Valencia o Maracaibo”, comentó.

Varias actividades para disfrutar

Centros comerciales y parques realizaron una programación especial para los días de carnaval.

El director del Parque Zoológico y Botánico Bararida, Ramón Bastidas informó que los carnavales comenzaron el día de hoy en el anfiteatro y mantendrán las puertas abiertas hasta el miércoles 17, de 9:00 a. m. a 3:00 p. m. El precio de las entradas es de Bs. 500 mil y niños menores a 6 años no pagan.

Más noticias: Entre marcas y precios, ¿qué busca el venezolano?

En los diferentes centros comerciales tendrán sorpresas, en Babilón entregarán juguetes a los primeros 100 niños que vayan disfrazados entre lunes y martes. Metrópolis, Trinitarias y Sambil tendrán varias presentaciones en tarima para amenizar el ambiente.

Aeropuerto no estará activo

A pesar que el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) habilitó varios destinos nacionales durante los días de carnaval, el aeropuerto Jacinto Lara no estará activo. Están a la espera de la reapertura por parte de la Gobernación.

Esa fue la información que recogió ayer La Prensa en el sitio. El aeropuerto Jacinto Lara estuvo en completa remodelación y están a la espera de autorizar apertura.

En un comunicado del INAC autorizaron vuelos con destino a Nueva Esparta y llegarán y saldrán de los aeropuertos de Maiquetía, Maracaibo y Valencia durante los días del asueto de carnaval en el país.

Forma parte de nuestro canal en Telegram y mantente informado del acontecer político y económico de Venezuela https://t.me/Descifrado