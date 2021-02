Buniak: El efectivo está técnicamente desaparecido y ello reduce la usabilidad de los cajeros automáticos

- Publicidad -

Economistas afirman que los cajeros automáticos en el país están sin uso por falta de efectivo, que está desaparecido de las agencias bancarias. No generan intereses a la banca por comisiones de servicios y su mantenimiento es costoso.

Usuarios manifiestan que los equipos no funcionan por escasez de dinero y falta de mantenimiento.

El economista Leonardo Buniak indicó que la situación del cajero automático está estrechamente vinculada con la existencia de efectivo que hay en el país. “Normalmente se estima que debería haber aproximadamente un 5% y 7% con respecto a la liquidez monetaria”.

Detalló que “la cantidad de dinero en circulación no supera el 2%. Es decir, que hay poco efectivo en este momento. Entre otras cosas como consecuencia de la pulverización de poder de compra de la moneda. El efectivo está técnicamente desaparecido”.

Comentó que al no haber monedas o billetes en la economía es obvio que los cajeros automáticos son dotados con muy pequeñas cantidades y entregan poco efectivo.

Refirió que muchos no están operativos por deterioro o problemas de modernización, actualización, de repuestos por escasez de divisas para hacer los mantenimientos, actualizarlos o reponerlos”.

Destacó que no es rentable para una entidad bancaria actualizar los equipos ni comprar otros porque son unidades estratégicas de negocio poco rentables.

“Al no dispensar dinero no generan ingresos por comisiones y servicios a las entidades bancarias”.

Añadió que “más del 70% de los cajeros automáticos en Venezuela están sin uso, no porque estén dañados, es por falta de liquidez en billetes”.

El economista Jesús Casique indicó que los cajeros automáticos no suministran cantidad de efectivo suficiente por la hiperinflación que atraviesa el país. “Eso significa que en los procesos de retiro los montos no alcanzan para el consumo diario de la población”.

El número de cajeros activos se redujo porque las instituciones financieras están en proceso de reestructuración de costos.

Usuarios de cajeros automáticos

Rodolfo Gutiérrez indicó que no hay suficientes equipos dispensadores de dinero. “Se redujeron por la situación del país y no les hacen mantenimiento. Solo sirven para sacar efectivo, antes se podía depositar en ellos, ya no”.

Acotó que cuando es semana de flexibilización tienen efectivo, en la radical es una suerte si hay. “Al día dan Bs 300 mil en el de Banesco, a la semana Bs 1 millón 500 mil, para los autobuses que ya cobran Bs 150 mil el pasaje”.

“Lo que da no alcanza. El martes en Banesco de El Rosal y el vigilante nos dijo que protestáramos por la página de Sudeban, que el lunes dijo que aumentarían los límites para sacar por cajeros, y nada”, aseveró.

Glenda Martínez afirmó que no quedan cajeros en el país. “Se redujeron 70%, la mayoría no sirve, viven cerrados. Están venidos a menos desde hace dos años. A veces tienen dinero, los de Banesco dan Bs 300 mil y todos los días. Los del Venezuela no funciona ninguno”.

Josefina Silva comentó que su mamá vive en Puerto Ayacucho, estado Amazonas y “allá el banco de Venezuela tenía ocho cajeros automáticos, como no hay repuestos solo queda uno y un empleado del banco está afuera y es quien se encarga de hacer las operaciones de los usuarios para que no lo dañen”.

Comentó que en el estado “hay Banesco, Caroní, Bicentenario y Tesoro, cada uno tiene solo una agencia y no sirven los cajeros. Se quedan cuatro semanas sin efectivo porque no llegan las remesas”.

Erika Valbuena dijo que los equipos se redujeron 40% por escasez de efectivo, ya no hay la misma cantidad, a veces no funcionan, no tienen plata. Quedaron para consulta de saldo y retiro. Ya no se pude hacer pagos o transferencia, servicios que antes brindaban al cliente”.

Teresa Velásquez dijo que hay cajeros pero es como si no estuvieran porque no dispensan dinero, “de broma dan las taquillas. Desmejoraron, quedaron de adorno. Los del banco de Venezuela están cerrados antes de la pandemia, dos años ya de eso”.

Celia Bracho tiene cuenta en el banco de Venezuela dijo que “en la Avenida Universidad están cerrados. Los del Mercantil dan poco pero funcionan, Bs 200 mil para el pasaje, en las tardes ya no tiene. Cuando viene la semana radical hay que esperar la otra para sacar”.

DATO

630 billones de bolívares es la liquidez monetaria actual del país, dijo Buniak. Usuarios dicen que en algunos bancos de ocho cajeros funciona uno. Agencias bancarias del Tesoro y Mercantil dan Bs 100 mil, los del banco Venezuela están malos.

