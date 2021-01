Trabajadores de Lala Fútbol Club exigen pago de deudas acumuladas desde hace año y medio

- Publicidad -

Trabajadores de la Asociación Civil Lala Fútbol Club, equipo de primera división del fútbol profesional venezolano, denuncian tener año y medio sin recibir pago de salario por parte del club, por lo que exigen a dueños y directivos cancelar las deudas en dólares.

Uno de los afectados, quien prefirió no identificarse por temor a represalias, señaló que, desde el segundo semestre del 2019, Lala FC empezó a fraccionar casi en un 80% el pago en dólares que debían realizar, para este 2020 solo cancelaron dos meses pese a las promesas de pagar las deudas en diciembre.

Según el monto que le informó la administración, el club le debe más de mil dólares por parte de 2019 y 2020. Al no recibir pago, para sobrevivir ha tenido que vender los bienes que tiene en su vivienda. “Las cosas que tenía en la casa las he vendido, artefactos eléctricos le he vendido a mi mamá para sobrevivir y pidiendo prestado”, relató.

La fuente indicó que, a diferencia del cuerpo técnico, el resto del personal como utileros, delegados, prensa, fisiatras y personal de mantenimiento no ha cobrado. Relató que parte de la directiva empezó negociaciones de pago con los jugadores, pero a ellos no se les incluyó. “No estamos pidiendo que nos regalen nada, pero que nos den la cara y nos paguen la deuda de una vez (…) no soy yo nada más, son muchos padres de familia”, expresó.

De acuerdo con las fuentes, directivos responden que no cuentan con los fondos para cancelar la deuda. “Dicen que la empresa de Jesús Vergara no es la de antes, pero eso no es problema mío, lo que yo me gané, yo lo quiero”, dijo el trabajador.

Dinero que no llegó

Otra de las fuentes, que también prefirió mantener su nombre bajo reserva, reafirmó la situación de impagos y el tiempo sin pagar del club. “Nos engañaron que ahorita en diciembre iban a pagar, iban pagar y hasta el 30 esperamos y nada” relató.

Tomado del Correo del Caroní.