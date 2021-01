Designan nuevo director del Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad de la Casa Blanca

- Publicidad -

Joe Biden, presidente electo de Estados Unidos, anunció a través de un comunicado, la designación de su equipo que conformará el nuevo Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, reseñó La Patilla.

Entre los designados, se ha informado que Juan González será el nuevo Director de Asuntos del Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad de la Casa Blanca.

A continuación el comunicado en integro:

Hoy, el presidente electo Joe Biden y la vicepresidenta electa Kamala Harris anunciaron miembros adicionales del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca (NSC). La función principal del NSC es asesorar y ayudar al presidente en materia de seguridad nacional y políticas exteriores, y coordinar esas políticas entre las agencias gubernamentales. Los miembros del personal anunciados hoy, bajo la dirección del Asesor de Seguridad Nacional Jake Sullivan, ayudarán al presidente electo Biden y al vicepresidente electo Harris a mantener nuestra nación segura y protegida.

Estas personas diversas, experimentadas y talentosas demuestran que el presidente y el vicepresidente electo están construyendo una administración que se parece a Estados Unidos y está lista para brindar resultados para el pueblo estadounidense desde el primer día. Como líderes del NSC, trabajarán sin descanso para salvaguardar la seguridad de los estadounidenses, promover nuestros intereses nacionales y la prosperidad compartida, y realizar y defender los valores democráticos.

“El Consejo de Seguridad Nacional juega un papel fundamental en mantener a nuestra nación segura y protegida. Estos servidores públicos profundamente experimentados y sometidos a pruebas de crisis trabajarán incansablemente para proteger al pueblo estadounidense y restaurar el liderazgo de Estados Unidos en el mundo. Se asegurarán de que las necesidades de los trabajadores estadounidenses estén al frente y al centro de nuestra formulación de políticas de seguridad nacional, y nuestro país será mejor gracias a ello ”, dijo el presidente electo Joe Biden.

“Este destacado equipo de dedicados servidores públicos estará listo para comenzar a trabajar desde el primer día para abordar los desafíos transnacionales que enfrenta el pueblo estadounidense, desde el clima hasta el cibernético. Reflejan lo mejor de nuestra nación y tienen el conocimiento y la experiencia para ayudar a reconstruir nuestra nación mejor para todos los estadounidenses ”, dijo la vicepresidenta electa Kamala Harris.

“Me enorgullece anunciar que estas personas increíblemente exitosas se unirán al Consejo de Seguridad Nacional. Aportarán una amplia gama de perspectivas para abordar los desafíos definitorios de nuestro tiempo, y les agradezco su voluntad de servir a su país ”, dijo el jefe de gabinete entrante de la Casa Blanca, Ron Klain.

Las biografías de las personas designadas se enumeran a continuación en orden alfabético:

Yohannes Abraham, Jefe de Gabinete y Secretario Ejecutivo

Yohannes Abraham actualmente se desempeña como Director Ejecutivo de la Transición Biden-Harris, supervisando la preparación para la implementación de la política, el personal y las prioridades administrativas de Biden-Harris. También forma parte de la facultad de la Harvard Kennedy School of Government, donde imparte conferencias sobre gestión. Durante la administración Obama-Biden, Abraham se desempeñó como asistente adjunto del presidente y asesor principal del Consejo Económico Nacional. También trabajó como Jefe de Gabinete de la Oficina de Compromiso Público y Asuntos Intergubernamentales de la Casa Blanca, donde su equipo se asoció con ciudades, estados y otras partes interesadas clave para gestionar crisis y respaldar las prioridades de las políticas de seguridad nacional y nacional. Abraham también se ha desempeñado en el equipo de liderazgo de la unidad de inversión global de Vanguard Group y como Asesor Senior en la Fundación Obama.

Sasha Baker, directora senior de planificación estratégica

Sasha Baker fue recientemente asesora de seguridad nacional de la senadora Elizabeth Warren y se desempeñó como subdirectora de políticas para su campaña presidencial. Anteriormente, se desempeñó como Subjefa de Estado Mayor del Secretario de Defensa Ashton Carter. Baker fue analista de presupuesto de carrera en la Oficina de Administración y Presupuesto, se unió como becario de administración presidencial y se desempeñó en roles de seguridad nacional y nacional y como asistente especial del director de OMB. Comenzó su carrera en el gobierno como asistente de investigación para el Comité de Servicios Armados de la Cámara. Originario de Nueva Jersey, Baker se graduó de Dartmouth College y recibió un MPP de la Harvard Kennedy School.

Ariana Berengaut, asesora principal de la asesora de seguridad nacional

Ariana Berengaut actualmente se desempeña en el equipo de revisión de la agencia NSC con la transición Biden-Harris y ocupó la cartera de políticas COVID-19 como voluntaria en la campaña Biden-Harris. Anteriormente, fue directora fundadora del Centro Penn Biden para la Diplomacia y el Compromiso Global. Se desempeñó en la administración Obama como redactora de discursos y consejera del entonces subsecretario de Estado Antony Blinken y, antes de eso, como redactora principal de discursos y asesora principal del administrador de USAID Rajiv Shah. Comenzó su carrera como investigadora en el Museo Conmemorativo del Holocausto de EE. UU. Y trabajó en la campaña de Obama de 2008. Nacida en Washington, DC, asistió a la Universidad Brandeis y la Universidad de Oxford, completando su trabajo de campo de posgrado en el sureste de Uganda.

Tanya Bradsher, directora sénior de asociaciones y participación global

Tanya Bradsher es la líder de la Agencia de Seguridad Nacional en el Equipo de Transición Biden-Harris. Antes de ocupar su puesto en la transición, se desempeñó como jefa de personal del congresista Don Beyer. Bradsher se desempeñó como Subsecretario de Asuntos Públicos en el Departamento de Seguridad Nacional durante la administración Obama-Biden, dirigió el alcance de Veteranos y Familias Militares en la Oficina de Compromiso Público y se desempeñó como Subsecretario de Prensa en el Consejo de Seguridad Nacional. Bradsher es un veterano de la guerra de Irak que sirvió 20 años en el ejército de los Estados Unidos y se retiró con el rango de teniente coronel. Bradsher nació en Virginia, es un miembro orgulloso de Alpha Kappa Alpha Sorority Inc. y se graduó de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill y la Universidad George Washington. Vive en Virginia con su esposo y sus tres hijas.

Rebecca Brocato, directora senior de asuntos legislativos

Rebecca Brocato fue directora de estrategia y asuntos gubernamentales en National Security Action. Durante la Administración Obama-Biden, se desempeñó en la Casa Blanca como Directora de Asuntos Legislativos en el Consejo de Seguridad Nacional y como Enlace de Asuntos Legislativos de la Cámara. Anteriormente trabajó en la política de Medio Oriente en el Departamento de Estado y como asistente del Senador Ben Cardin (D-MD). Brocato comenzó su carrera como investigadora enfocada en África Occidental y Central. Originaria de Baltimore, se graduó de Harvard y Oxford.

Elizabeth Cameron, directora sénior de seguridad sanitaria mundial y biodefensa

Elizabeth (Beth) Cameron es la Vicepresidenta de Programas y Políticas Biológicas Globales de la Iniciativa de Amenazas Nucleares y voluntaria del equipo de transición Biden-Harris. Anteriormente se desempeñó en el personal del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, donde ocupó el puesto de la Dirección de Seguridad Sanitaria Global y Biodefensa y ayudó a lanzar la Agenda de Seguridad Sanitaria Global. También se desempeñó en el Departamento de Defensa como Directora de Oficina y Asesora Principal y en el Departamento de Estado, donde se centró en programas de reducción de amenazas globales. Fue directora de políticas de la Sociedad Estadounidense del Cáncer y miembro de la Asociación Estadounidense para el Avance de la Ciencia en la oficina de políticas de salud del senador Edward M. Kennedy. Cameron tiene un Ph.D. en Biología del Programa de Genética Humana y Biología Molecular de la Universidad Johns Hopkins y es graduado de la Universidad de Virginia y miembro del Consejo de Relaciones Exteriores. Criada en Maryland, vive en Washington, DC con su esposo.

Tarun Chhabra, director sénior de Tecnología y Seguridad Nacional

Tarun Chhabra es miembro sénior del Centro de Seguridad y Tecnología Emergente de la Universidad de Georgetown. Anteriormente fue miembro del Proyecto sobre Orden y Estrategia Internacional en la Brookings Institution y miembro visitante en la Perry World House de la Universidad de Pensilvania. Durante la Administración Obama-Biden, Chhabra se desempeñó en el personal del Consejo de Seguridad Nacional como Director de Planificación Estratégica y Director de Asuntos de Derechos Humanos y Seguridad Nacional, y en el Pentágono como redactor de discursos del Secretario de Defensa. Nacida en Tennessee y criada en Louisiana, Chhabra es una estadounidense de primera generación y se graduó de la Universidad de Stanford, la Universidad de Oxford y la Facultad de Derecho de Harvard.

Caitlin Durkovich, Senior Director for Resilience and Response

Caitlin Durkovich es miembro del Equipo de Revisión de la Agencia del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para la Transición Biden-Harris. Es directora de Toffler Associates y miembro principal no residente del Centro Scowcroft de Estrategia y Seguridad del Atlantic Council. Caitlin se desempeñó como Subsecretaria de Protección de Infraestructura y como Jefa de Personal de la Dirección de Programas y Protección Nacional (predecesora de la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad) en el DHS durante la Administración Obama-Biden. Caitlin también fue miembro del Equipo de Aseguramiento de la Misión / Continuidad Comercial en Booz Allen Hamilton. Ayudó a lanzar Internet Security Alliance en asociación con Carnegie Mellon University e iDefense, uno de los primeros servicios de inteligencia sobre amenazas cibernéticas. Nacida en Nuevo México, Caitlin se graduó de la Universidad de Duke.

Jon Finer, asesor principal adjunto de seguridad nacional

Jon Finer se desempeña como subdirector de Política de Seguridad Nacional y Extranjera en el equipo de Transición Biden-Harris. Anteriormente se desempeñó en la Casa Blanca y el Departamento de Estado de Obama, incluso como asesor para el Medio Oriente y redactor de discursos sobre política exterior del entonces vicepresidente Biden y como jefe de personal y director de planificación de políticas del secretario de Estado John Kerry. Finer comenzó su carrera como periodista en Asia y cubrió varios conflictos, incluida la guerra de Irak, como corresponsal en el extranjero para The Washington Post. Desde que dejó el gobierno, ha ocupado cargos en la academia, en think tanks y en el sector privado. Tiene un AB de Harvard; un M. Phil de Oxford, donde fue becario Rhodes; y un JD de la Facultad de Derecho de Yale. Finer nació y se crió en Vermont, donde aún viven sus padres, y tiene tres hermanos menores.

Juan González, director senior para el hemisferio occidental

Juan Sebastián González se desempeña en el Equipo de Nombramientos de Transición Biden-Harris como Adjunto de las Agencias de Seguridad Nacional. Anteriormente, fue miembro principal del Centro Penn Biden para la Diplomacia y el Compromiso Global. González se desempeñó en la Administración Obama-Biden como Subsecretario de Estado adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, y en la Casa Blanca como Asesor Especial del Vicepresidente Biden y Director del Consejo de Seguridad Nacional para Asuntos del Hemisferio Occidental. En 2017, González fue nombrado por el senador Chuck Schumer para servir como comisionado en la Comisión de Política de Drogas del Hemisferio Occidental bipartidista, y representó la campaña de Biden en el Grupo de Trabajo de la Unidad Biden-Sanders sobre Inmigración. Nacido en Colombia y criado en Nueva York, González es un graduado de Edmund A. de la Universidad de Georgetown. Walsh School of Foreign Service y se desempeñó como voluntario del Cuerpo de Paz en Guatemala. Vive en Alexandria, Virginia con su esposa e hijo.

Sumona Guha, directora senior para el sur de Asia

Sumona Guha fue copresidenta del grupo de trabajo de política exterior del sur de Asia en la campaña de Biden-Harris y forma parte del equipo de revisión de agencias del Departamento de Estado de la transición. Guha es vicepresidente senior de Albright Stonebridge Group. Anteriormente, se desempeñó en el Departamento de Estado como Oficial del Servicio Exterior y más tarde, en el personal de planificación de políticas de la Secretaría de Estado, donde se centró en el sur de Asia. Durante la administración Obama-Biden, fue asesora especial para asuntos de seguridad nacional del vicepresidente Biden. Guha se graduó de Johns Hopkins y de la Universidad de Georgetown. Vive en Bethesda, Maryland con su esposo y sus tres hijos.

Ryan Harper, subjefe de personal y secretario ejecutivo adjunto

Ryan Harper actualmente se desempeña como Director de Planificación y Secretario de Personal para la Transición Biden-Harris. Anteriormente ocupó varios puestos de política exterior y seguridad nacional durante la Administración Obama-Biden en USAID y la Oficina del Asesor Jurídico en el Departamento de Defensa. También ocupó cargos en la Oficina de Personal Presidencial de la Casa Blanca y en el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Antes de la transición, Harper fue socio asociado en McKinsey & Co., donde trabajó con organizaciones de defensa, desarrollo e inteligencia del sector público. Originario de Massachusetts, se graduó de la Facultad de Derecho de Stanford, la Escuela de Graduados de Negocios de Stanford y el Colegio de la Santa Cruz. Vive en Washington, DC, con su esposa.

Peter Harrell, director sénior de Economía Internacional y Competitividad

Peter Evans Harrell es miembro de la Transición Biden-Harris y trabaja en el Equipo de Revisión de la Agencia del Departamento de Estado y en la política económica y comercial internacional. Desde 2015, se ha desempeñado como Senior Fellow adjunto en el Center for a New American Security (CNAS) y como abogado en la práctica privada. También ha enseñado derecho comercial internacional en la Facultad de Derecho de la Universidad de Pennsylvania. De 2009 a 2014, se desempeñó en la administración Obama-Biden en el personal de planificación de políticas del Departamento de Estado y como subsecretario adjunto en la Oficina de Asuntos Económicos y Comerciales. Al principio de su carrera, Harrell trabajó como periodista y como miembro del personal en la campaña 2008 Obama-Biden. Harrell nació en Baltimore y se crió en Atlanta, donde actualmente reside con su esposa, dos hijos y un gato.

Emily Horne, directora senior de prensa y portavoz de NSC

Emily Horne se desempeña como voluntaria en el equipo de transición de Biden-Harris y dirige las comunicaciones de varios nominados al gabinete de seguridad nacional. Se une a la Administración Biden-Harris desde Brookings Institution, donde fue vicepresidenta de Comunicaciones. Horne fue anteriormente funcionaria pública en el Departamento de Estado, donde comenzó como pasante y se desempeñó en varios puestos de asuntos públicos, incluida la secretaria de prensa adjunta y directora de comunicaciones estratégicas del Consejo de Seguridad Nacional, directora de comunicaciones del enviado presidencial especial al Coalición Global para Contrarrestar al ISIS y Portavoz de Asuntos de Asia Central y del Sur. También se desempeñó como jefa de comunicaciones de política global en Twitter. Originario de Michigan, Horne tiene una licenciatura y una maestría de la Universidad George Washington. Ella vive en Washington, DC

Shanthi Kalathil, Coordinadora de Democracia y Derechos Humanos

Shanthi Kalathil es actualmente directora senior del Foro Internacional de Estudios Democráticos del National Endowment for Democracy, donde su trabajo se centra en los desafíos emergentes a la democracia. Anteriormente en su carrera, se desempeñó como becaria senior de democracia en la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, asociada con Carnegie Endowment for International Peace, reportera del Asian Wall Street Journal con sede en Hong Kong y asesora de organizaciones de asuntos internacionales. . Kalathil es coautor de Open Networks, Closed Regimes: The Impact of the Internet on Authoritarian Rule (Fundación Carnegie para la Paz Internacional, 2003). Originario de California, Kalathil se graduó de la Universidad de California en Berkeley y de la London School of Economics and Political Science.

Andrea Kendall-Taylor, directora sénior para Rusia y Asia central

Andrea Kendall-Taylor es la líder política de Rusia para la transición Biden-Harris. Anteriormente se desempeñó como oficial superior de inteligencia como Suboficial de Inteligencia Nacional para Rusia y Eurasia en el Consejo Nacional de Inteligencia en la Oficina del Director de Inteligencia Nacional y como analista senior en la Agencia Central de Inteligencia. Kendall-Taylor también fue miembro principal y director del Programa de Seguridad Transatlántica en el Centro para una Nueva Seguridad Estadounidense. Originaria de San Diego, Kendall-Taylor se graduó de la Universidad de Princeton y recibió su Ph.D. en Ciencias Políticas de la Universidad de California, Los Ángeles. Vive en Bethesda, Maryland con su esposo y sus tres hijos.

Ella Lipin, asesora principal de la asesora principal adjunta de seguridad nacional

Ella Lipin forma parte del equipo de política exterior y seguridad nacional de la transición Biden-Harris. Antes de unirse a la Transición, fue asesora de seguridad nacional y política exterior de la senadora Catherine Cortez Masto. Lipin se desempeñó como Director de País de Egipto en la Oficina del Subsecretario de Defensa para Políticas y en la oficina de redacción de discursos del Secretario de Defensa. Criado en Oregon, Lipin se graduó de la Universidad de Duke y recibió un MPA de la Universidad de Princeton.

Brett H. McGurk, coordinador para Oriente Medio y África del Norte

Brett H. McGurk es actualmente el Profesor Distinguido Frank E. Payne y Arthur W. Payne en el Instituto Freeman Spogli de la Universidad de Stanford. Ha ocupado altos cargos de seguridad nacional en las últimas tres administraciones, más recientemente como Enviado Presidencial Especial para la Coalición Global para Derrotar a ISIS (2015-2018). Anteriormente se desempeñó como Subsecretario Adjunto para Asuntos del Cercano Oriente en el Departamento de Estado (2012-2015), Asistente Especial del Presidente y Director Superior para Asuntos del Cercano Oriente en el Consejo de Seguridad Nacional (2007-2009) y Director para Irak en el Consejo de Seguridad Nacional (2005-2007). McGurk se graduó de la Facultad de Derecho de la Universidad de Connecticut y la Universidad de Columbia, después de lo cual se desempeñó como asistente legal del Presidente del Tribunal Supremo William H. Rehnquist en la Corte Suprema de Estados Unidos.

Melanie Nakagawa, directora sénior de Clima y Energía

Melanie Nakagawa se desempeña en la Transición Biden-Harris enfocada en el cambio climático y la energía. En la administración Obama-Biden, Nakagawa fue nombrado Subsecretario Adjunto para la Transformación de Energía en el Departamento de Estado de EE. UU. Y se desempeñó como asesor estratégico sobre cambio climático del Secretario de Estado de EE. UU., John Kerry, en el personal de planificación de políticas. Más recientemente, fue directora de estrategia climática en Princeville Capital, liderando su estrategia de inversión en clima y sostenibilidad para respaldar a las empresas habilitadas por la tecnología que brindan soluciones transformadoras al cambio climático. Al principio de su carrera, fue Consejera Senior de Energía y Medio Ambiente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado y abogada del Consejo de Defensa de los Recursos Naturales. Ella aporta su experiencia en la Junta del Advanced Energy Economy Institute, Junta Asesora de REVERB y como miembro del Consejo de Loomis. Nacida en Nueva Jersey, Nakagawa obtuvo una licenciatura y una maestría en Asuntos Internacionales de la Facultad de Derecho y Escuela de Servicio Internacional de Washington de la American University, y una licenciatura de la Brown University.

Carlyn Reichel, directora senior de redacción de discursos e iniciativas estratégicas

Carlyn Reichel es miembro del equipo de revisión de la agencia del Consejo de Seguridad Nacional sobre la transición de Biden. En la campaña Biden-Harris, se desempeñó como directora de redacción de discursos y directora de política exterior. Antes de la campaña, Reichel fue el director de comunicaciones fundador del Centro Penn Biden para la Diplomacia y el Compromiso Global. Reichel se unió al Departamento de Estado durante la Administración Obama-Biden como Becario de Gestión Presidencial y pasó a trabajar como redactor de discursos para funcionarios de política exterior y seguridad nacional en el Departamento de Estado, el NSC y la Oficina del Vicepresidente. Reichel creció en Georgia, se graduó de la Universidad de Stanford y obtuvo su Maestría en Políticas Públicas de la Escuela Kennedy de Harvard.

Dra. Amanda Sloat, directora sénior para Europa

La Dra. Amanda Sloat se desempeña actualmente en el equipo de políticas del Equipo de Transición Biden-Harris. Antes de ocupar este cargo, fue miembro senior de Robert Bosch en la Brookings Institution. También fue becaria no resi dente en el Proyecto sobre Europa y la Relación Transatlántica en Harvard Kennedy School. Durante la administración Obama-Biden, Sloat se desempeñó como subsecretario adjunto para Asuntos del Sur de Europa y el Mediterráneo Oriental en el Departamento de Estado. También se desempeñó como asesora principal del coordinador de Medio Oriente de la Casa Blanca y como asesora principal del Secretario de Estado Adjunto para Asuntos Europeos y Euroasiáticos. Anteriormente, trabajó como personal profesional senior responsable de la política europea en el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de EE. UU. Antes de su servicio gubernamental, Sloat fue oficial senior de programas en el National Democratic Institute y becario postdoctoral en Queen’s University Belfast. Ha escrito extensamente sobre política europea, incluido un libro (Escocia en Europa: un estudio de gobernanza multinivel ). Originario de Michigan, Sloat se graduó de James Madison College en la Universidad Estatal de Michigan y tiene un doctorado de la Universidad de Edimburgo

