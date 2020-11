Milicianos prohíben faldas cortas y shorts para ingresar al Metro de Caracas

- Publicidad -

A través de las redes sociales usuarios han denunciado que dentro de las instalaciones del Metro de Caracas les tienen prohibido el ingreso a personas que tengan falditas cortas y shorts.

La medida presuntamente es para evitar el contagio del coronavirus, o al menos así se lo detallan al llegar a las instalaciones del sistema subterráneo.

La usuario de Twitter @nancy23130 explicó que notó cómo devolvían a una mujer por utilizar este tipo de vestimenta.

“No entiendo qué relación tiene con la propagación del virus”, reveló.

Del mismo modo, @williantoro67 detalló que le sucedió lo mismo.

“Puedo certificar que no me dejaron entrar al por tener bermudas. Me lo dijeron de buena manera pero me pareció absurda”, añadió.

Tomado de La Patilla.