INAC autoriza vuelos privados para cubrir la ruta de Los Roques

El Instituto Nacional de Aviación Civil (Inac) autorizó la tarde de este viernes a los propietarios de aviones, así como a empresas privadas volar entre los aeropuertos de Maiquetía, Charallave y Barcelona y el Archipiélago de Los Roques.

Esta medida aumenta las posibilidades de viajar a este destino nacional, el único autorizado por la administración de Maduro para que las aerolíneas reanuden sus actividades. En este caso, Conviasa es la única línea aérea comercial para trasladar pasajeros a Los Roques.

Una fuente del sector turismo dijo a Descifrado que “las personas naturales que posean una aeronave y las empresas privadas propietarias de avionetas y que habilitan a pilotos comerciales están en capacidad de trasladar pasajeros a Los Roques desde este viernes a la 4 de la tarde”.

Mientras el gobierno de Maduro sigue abriendo posibilidades a los ciudadanos que posean músculo financiero para comprar pasajes y paquetes de estadía en Los Roques, el sector turismo sigue apostando por la habilitación de vuelos a ciudades como Maracaibo, Barquisimeto, Puerto Ordaz, Barcelona, San Cristóbal, Mérida y Porlamar.

“No solo para hacer turismo sino para unir a las familias venezolanas. Hay miles de ciudadanos que no se han visto y otros miles no han vuelto a sus casas en casi ocho meses de pandemia y confinamiento, debido al Covid-19. Todos sabemos que viajar por las carreteras venezolanas es toda una aventura pues no hay unidades de transportación habilitadas, hay que pedir salvoconducto para moverse entre los Estados y no existe la posibilidad de hacer las pruebas PCR para detectar el coronavirus, es otro requisito indispensable para viajar. Además, hay que buscar gasolina a precios muy elevados y sortear los sobornos que funcionarios inescrupulosos piden a los viajeros terrestres en los puntos de control habilitados en todo el país. Esta es una realidad que debe cambiar”, dijo otro informante a Descifrado.

