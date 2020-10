Félix Oletta: “Es imprudente aplicar flexibilización ampliada cuando se han reducido en 64 % las pruebas PCR y PDR”

- Publicidad -

Rafael Arias / El Tiempo de Puerto La Cruz



Las autoridades gubernamentales aplican la flexibilización ampliada en un momento en el que la evidencia científica sostiene que la vigilancia epidemiológica es ineficiente y ha reportado un aumento sostenido de casos, tal y como destaca el médico y exministro de Salud Félix Oletta.



Insistió que uno de los peligros que trae consigo esta flexibilización es que genere una falsa sensación de seguridad en la población que se traduzca en el relajamiento de las medidas sanitarias necesarias para evitar los contagios.



“Es imprudente hacer una flexibilización en los términos actuales sin tomar en cuenta las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), desde el punto de vista sanitario y sin haber consultado a las personas competentes”, dice.

Manifiesta que los estados del centro como Carabobo, Yaracuy, Portuguesa, Lara y Aragua han venido experimentando un repunte de los casos incluyendo de cuidados intensivos.



“La debilidad del sistema de vigilancia que tiene una capacidad muy reducida, tanto para tomar muestras como para procesar esas muestras, teniendo entonces varios nudos críticos”.



Escasean los virocult



El virocult es el hisopo especial que se utiliza para tomar las muestras nasofaríngeas que necesita la PCR, sin este no es posible recoger la prueba y en Venezuela escasean, lo cual se convierte en un impedimento para aplicar el estudio.



Oletta destaca que al menos 10 estados tenían a principios del mes de octubre menos de 500 unidades de estos implementos.



“Nosotros deberíamos procesar solo en un día alrededor de 8 mil a 10 mil pruebas PCR, lo que se traduce en la misma cantidad de virocult. Para el 7 de octubre el inventario nacional era de 15 mil. Esto significa que los mismos se hubieran agotado fácilmente en dos días. Si no se toman muestras no se hacen diagnósticos, por ende las cifras oficiales van a bajar”, dijo.



“Esa medida de flexibilización es profundamente imprudente. Cuando se usan los modelos matemáticos aplicados por el Colegio Real de Londres, especialistas en enfermedades de este tipo, se da cuenta que las proyecciones denotan un incremento de casos que se pueden proyectar hasta a unos 14 mil casos por día hasta diciembre como consecuencia de las flexibilizaciones. Ojalá ese escenario no se cumpla”, declaró.



Alerta que la situación puede tornarse explosiva en unas pocas semanas y como no hay los preparativos o las respuestas apropiadas entonces se verá un mayor número de casos complicados.



Retraso en los resultados



El especialista destaca que los casos reflejados diariamente por las autoridades son reportes de días o semanas anteriores debido a los retrasos existentes a la hora de ofrecer los resultados de las pruebas PCR.



“Lo que nos dejan saber diariamente corresponde a casos informados hoy con un retraso de 10 a 15 días desde el momento que comenzaron los síntomas de esa persona. Ese diferimiento te habla de un sistema profundamente ineficiente”.



Los indicadores de gestión de una emergencia epidemiológica como esta indican que no debe haber un retraso de más de 24 horas desde el momento que se toma la muestra y la entrega de los resultados.



“Además, mientras más separado esté el caso de la capital será más difícil que el reporte sea oportuno”.



La llegada de 340 mil pruebas de diagnóstico rápido proporcionadas por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) forman parte del esfuerzo internacional para revertir ese retraso que posee el país.



“Yo celebro ese esfuerzo ya que pone en evidencia las fallas gigantescas que tenemos. Venezuela es hoy uno de los países con menos capacidad diagnóstica”.



El médico destaca que es necesario conocer la efectividad diagnóstica de estas nuevas pruebas que arribaron al país debido a que la información al respecto sigue siendo de reserva.



La caída de pruebas ha sido constante pese a que los meses de mayo a junio fueron los que más pruebas (rápidas y PCR) se hicieron. Los últimos tres meses en el país según los datos propios del epidemiólogo se demuestra que el número de pruebas PCR-RT y PDR cayó al menos en un 64 %.



“Si se hace el recuento no por mes sino por semana podemos afirmar que la culminada el 16 de octubre es la que tiene menos pruebas en 220 días, al punto que el número diario ronda los 2 mil, lo que te da unas 14 mil esa semana”.



Cifras dudosas de mortalidad



El exministro explica que es “grotesco” mantener las cifras de letalidad del COVID-19 en 0,83 desde hace tres meses para sostener que se tienen las muertes más bajas del continente, “sin aplicar el respectivo diagnóstico y sin la atención oportuna de las personas”.



“Si usted tiene un paciente que murió de COVID-19 y no tiene la prueba, pero tiene la certeza de que es un caso altamente sospechoso entonces no se puede firmar el certificado de defunción diciendo que es sospecha de coronavirus porque se lo rechazan (…) Debe usar lo que sea menos el COVID-19 y eso es contrario a la definición de casos de la OMS y la OPS. Entonces se está restringiendo el diagnóstico de casos positivos a una arbitrariedad porque usted no hace lo que la OMS recomienda como experto”.



Actualmente no se puede hacer el cálculo del número de muertes en exceso para la fecha, debido a que, para ello se necesitaría los registros de mortalidad “donde se comparan con los decesos ocurridos en años anteriores, pero estos anuarios tienen un retraso de publicación de al menos seis años”, destacó Oletta.



Nuevas pruebas para el país



“Las nuevas pruebas de diagnóstico de antígenos son muy precisas en pacientes sintomáticos y permiten determinar, en solo 30 minutos, si alguien está infectado en la actualidad. Estimamos que, si se incorporan estas pruebas y equipos a la red de diagnóstico nacional, se podrían procesar entre 3.000 y 4.000 muestras diarias, adicionales a las que ya se realizan en el país”, indicó Paolo Balladelli, representante de la OPS en Venezuela.



La compra y distribución de las pruebas de antígenos y equipos lectores para Venezuela se financió con los recursos liberados a partir del acuerdo suscrito con el Ministerio de Salud y el equipo asesor de la Asamblea Nacional (AN).



Además de las pruebas y equipos, la OPS entregó 20 respiradores mecánicos invasivos para pacientes en cuidados intensivos, 133 concentradores de oxígeno y 1.585.000 mascarillas desechables.



La organización también brindó asesoría técnica que permita la incorporación de esta nueva prueba diagnóstica, aprobada recientemente por la Organización Mundial de la Salud, en todos los estados del país.



Igualmente, el Equipo Regional de Respuesta de la OPS presentó una propuesta de algoritmo para la implementación de este nuevo método de diagnóstico que complementará al que se realiza en el país con las pruebas moleculares (PCR).



El Equipo Regional también destacó en la necesidad de integrar las pruebas de antígeno al primer nivel de atención, servicios de salud ambulatorios y áreas de difícil acceso. Así, explicó que el incremento del acceso a pruebas diagnósticas con resultado rápido busca contribuir a la interrupción de la transmisión comunitaria mediante el aislamiento oportuno de los casos y sus contactos.



Informados y protegidos



Para hablar de flexibilización a nivel adecuado hay que hacer una campaña de concientización y explicarle a la gente cómo debe actuar frente a la pandemia, detalla el médico Alejandro Crespo Freytes.



“Se debe evitar espacios cerrados y mal ventilados, teniendo preferencia por los espacios abiertos. En un espacio cerrado o mal ventilado no se debe pasar más de 15 minutos. Si no se puede mantener la distancia social de 1,5 a 2 metros se debe mantener el tapabocas así sea un espacio abierto. De igual forma, las reuniones deben de limitarse a un máximo de 10 personas porque por encima de ello el riesgo de contagio es mayor”, indica.



El hecho de que se está flexibilizando en cualquier lugar del mundo no significa que el virus dejó de circular, sino que “en teoría el número de contagios bajó”.



“En Venezuela lamentablemente no tenemos información fidedigna de personas que están contagiadas porque la realidad es que no sabemos cuántas pruebas se están aplicando en el país. Nunca lo hemos sabido, el Estado venezolano no lo ha informado, y sabemos que continúan los casos en hospitales y clínicas. Quizá haya en menor medida que en el principio pero la información oficial no es certera”.



La otra cara de la moneda es que la población ya venía aplicando de forma empírica la flexibilización de las medidas “así que esto solo pasa a oficializar lo que ya venía sucediendo”.



”El llamado sigue siendo a que la gente se mantenga informada y protegida. Esto no es un permiso para salir a buscar el virus”.



En todo el mundo ha existido aumento en el pico de los casos de meseta en la curva de contagio para luego evidenciarse un nuevo pico. “En casi todos los países del mundo el segundo pico es más importante que el primero. Estos picos pueden continuar hasta que no tengamos un tratamiento definitivo para la enfermedad”



Destacó que las nuevas pruebas de antígeno que llegaron al país son más rápidas que la PCR y poseen mejor sensibilidad y especificidad que las pruebas de anticuerpo que utilizaba el Estado venezolano.



“Son de una tecnología diferente, por lo que esperamos que sirvan para descentralizar la realización de pruebas diagnósticas, y que de esa forma se entreguen resultados rápidos para un verdadero diagnóstico. Así podemos tomar mejores medidas a nivel municipal, parroquial, y local, hay que entender que si algún lugar del país la transmisión es menor que en otra zona entonces pueden hacerse cuarentenas selectivas”.

