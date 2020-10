Asdrúbal Oliveros: “la hiperinflación y la improductividad sepultaron al salario del venezolano”

El economista considera que si no hay ajustes macroeconómicos que combatan la hiperinflación y fomenten la productividad no habrá forma de recuperar el poder de compra del ingreso del trabajador

Según lo opinó el economista Asdrúbal Oliveros, “el poder adquisitivo del salario mínimo del venezolano no existe y eso es una consecuencia que tiene el ciclo hiperinflacionario y es que de alguna manera eso destruyó el valor del salario. Esto provocó que una gran cantidad de trabajadores estén en este momento en el sector informal, porque pueden tener una mayor fuente de ingresos que (trabajando) en el sector formal de la economía”.

En un foro-chat con el portal Crónicauno.com, el también socio – director de la consultora Ecoanalítica estimó que el efecto que ha tenido la hiperinflación en los últimos años, “ha sido una pulverización del poder de compra del salario y resolver el tema de la inflación es un tema importante para que el salario empiece a ganar poder de compra”.

Por Descifrado

Explicó que “usted puede tener un país donde la inflación sea baja, pero si no resuelve los problemas de productividad y si ese país no empieza a crecer, si ese país no empieza a ganar en eficiencia, a ser mucho más competitivo en sus diferentes sectores obviamente usted tendrá un poder adquisitivo estable, a lo mejor que no se deteriore, pero no será suficiente para acceder a todos los bienes y servicios”.

Consideró que “este es un ecosistema donde hay diferentes variables en juego, dónde está el factor inflación, factor control de los precios, pero que también es importante producir y también es importante generar crecimiento y lamentablemente en Venezuela en los últimos años lo que hacemos es ser cada vez más pequeño. Venezuela era un país que, en el año 2012 si nosotros dividíamos todo lo que producíamos entre el número de habitantes que hay en el país, lo que llamamos nosotros el PIB per cápita, este era de casi 13.300 dólares por persona”.

En este momento el PIB per cápita está en el orden de 1.600 dólares por persona, entonces Venezuela pasó de 13.300 dólares a 1.600 dólares, “por supuesto que en ese contexto de empobrecimiento y deterioro no pueden crecer los salarios, sino más bien que se hacen más pequeños”, añadió el economista.

“Importa poco si la moneda con la cual te paguen tu sueldo es el dólar, bolívar, peso… sino se resuelven los dos problemas de fondo que tienen que ver con crecer, que tienen que ver con productividad e inflación, no se podrá recuperar el poder de compra del salario”, sentenció el economista Asdrúbal Oliveros.

