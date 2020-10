Producción de leche se ubica en los 55 litros por persona al año

- Publicidad -

El director del Instituto Venezolano de la Leche y de la Carne (Invelecar), Rodrigo Agudo, en entrevista para Unión Radio señaló que la producción de lácteos en el país, se ubica en los 55 litros por persona al año, reseñó Sumarium.

Además se conoció que la producción actual solo permite abastecer 50% del mercado interno.

El venezolano “está consumiendo 30 litros que es 25% de lo que debería estar consumiendo, esa es la gravedad en leche”.

- Publicidad -

Lea también: Cendas: En septiembre una familia necesitó 180 salarios mínimos para alimentarse

A su vez sostuvo que “lo poco que se está produciendo se está perdiendo, o lo poco que se está produciendo no lo puede adquirir el venezolano porque no hay gasolina para poderse movilizar y porque no hay electricidad para poder garantizar los productos y no se echen a perder”.

Respecto al consumo de carne, Agudo precisó que “deberíamos estar consumiendo unos 18 kilogramos persona por año, lo cual sí podemos producir, pero estamos consumiendo 10 kilos debido a la carente capacidad de compra, al percibir el equivalente a dos dólares al mes”.

Nota de Sumarium

Forma parte de nuestro canal en Telegram y mantente informado del acontecer político y económico de Venezuela https://t.me/Descifrado