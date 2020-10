Venezolanos cuentan su travesía para llegar a territorio colombiano por las trochas

- Publicidad -



Muchos venezolanos ya han vencido el miedo a la pandemia y emprenden su huida del país a través de las trochas buscando en Colombia la conexión hacia otros países y una mejor calidad de vida.

El diputado Carlos Valero, miembro de comisión de política exterior de la Asamblea Nacional hace unos días advirtió sobre una oleada de migrantes que están saliendo de Venezuela, así como las penurias y los atropellos policiales que deben enfrentar quienes buscan llegar a territorio colombiano.

A través de la red social twitter algunos usuarios cuentan la travesía para salir del país, tal es el caso de la joven Marie_Ramos 88, quien partió desde Maracaibo por las trochas, pagando entre 120 y 200 dólares.

La venezolana así narra su história: “Salimos a las dos de la tarde por la vía de Carrasquero. Pasamos muchísimas alcabalas, pero muchísimas, en esa parte el trayecto se había hecho una eternidad de tantas paradas. Al salir de Carrasquero nos cambiamos el carro donde viajábamos a una camioneta”, cuenta Ramos

“Comenzaron las trochas que tomamos de día y se nos hizo de noche en ellas. Había muchas alcabalas itinerantes y lugareños que exigían dinero y el chofer mediaba con ellos. Nunca nadie se metió con los pasajeros”.



Destacó que el trayecto duro entre cinco y seis horas. En ningún momento tiene que caminar y llegas directamente en la ciudad de Maicao.

Destacó que había comprado pasaje para el jueves 15 para Bogotá y por ello emprendió su salida del país el martes 13 para poder tener tiempo para sellar el pasaporte y cambiar los dólares a peso.



“El miércoles nos encontramos con las oficinas de migración sin trabajar y atendiendo solo casos especiales. En mi caso particular yo no pude sellar mi pasaporte. Y como permaneceré un tiempo en Bogotá, tendré tiempo suficiente para resolver ese asunto y así poder abordar un vuelo internacional. Aun así, pude abordar mi vuelo de Riohacha a Bogotá”.



Ramos88 narra en el twits que le hicieron el check in sin ningún contratiempo «solo presente mi pasaporte vigente aunque no estuviera sellado, ya que solo era un vuelo nacional. No me exigieron el sello».

Aquí está el hilo de mi travesía para salir de Venezuela. Aquí cuento es el caso particular de mi experiencia y de algunos viajantes que me encontré en el camino. Quisiera poder contestar todas sus preguntas, pero, solo puedo contestar lo que se, lo que viví. — Soy Marie 🌸 (@Marie_Ramos88) October 17, 2020

Para salir de Maracaibo comencé a contactar a personas que podrían manejar información del viaje hasta Maicao. Conseguí los contactos de varias personas de confianza que podrían hacer el paso por las trochas. Unos cobraban 200$, otros 120$ — Soy Marie 🌸 (@Marie_Ramos88) October 17, 2020

