Ffso advierte sobre posible daño ecológico en el Golfo de Paria por embarcación Nabarina

La Organización no Gubernamental Fishermen and Frieds of The Sea (Ffos) advierte sobre la posibilidad de un desastre ecológico en el Golfo de Paria si llegará a hundirse el tanquero Nabarima cargado de petróleo.

La Ong asegura que el tanquero contiene 1.3 millones de barriles de petróleo que están a punto de ser derramados en el Delta del Orinoco por lo que expertos consideran que la situación de este buque debe ser atendido lo antes posible a fin de evitar el daño ecológico.

#FFos

Asociación FFOS hace grave denuncia del Tanquero de @PDVSA en el golfo de Paria en pésimas condiciones, a punto de crear un desastre ecológico.

FSO Nabarima contiene 1.3 millones de barriles de petróleo 🛢 corocoro a punto de ser derramados en el delta del Orinoco. pic.twitter.com/PK7aU1YOee — Nellie Belén Izarza 🌹 🇻🇪🇺🇸 (@myteks) October 18, 2020

