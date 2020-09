Analista Paola Molina Noguera: no hay motivación ni confianza para votar el 6-D

- Publicidad -

La consultora y analista política Paola Molina Noguera indicó que solo la presión interna por parte de la sociedad civil organizada y los partidos políticos permitirá la celebración de unas elecciones libres que permitan el cambio anhelado por la ciudadanía y la comunidad internacional.

Considera que la fragmentación que vive actualmente la oposición en Venezuela, no se soluciona solamente al reseñar cuántos votos o apoyo tiene cada sector de la propia oposición. “En 2017 ya se había consultado a los venezolanos a través de un plebiscito sobre la ruta que debía guiar a la oposición que tres años después las demandas son las mismas y no se han conseguido soluciones a esas demandas”, precisó la también ganadora del premio Mujer Influyente del año Compol.

A juicio de la profesional, con experiencia en campañas electorales dentro y fuera del país, más que medir quién tiene la fuerza dentro de la oposición o quién impone la agenda, la crisis política, económica y social por la que atraviesa el país requiere de la unidad y el esfuerzo de todos los actores.

“Poner un proceso de consulta para medirnos frente a la elección legislativa del 6 de diciembre, no va a cambiar la pretensión de Nicolás Maduro de hacerse del control del órgano legislativo, Venezuela no necesita contarse en procesos alternos, se necesita la presión interna de sociedad y partidos políticos en exigir elecciones libres, donde se participe en condiciones democráticas y se respeten los resultados”, dijo en referencia a la consulta ciudadana anunciada por Juan Guaidó.

Agregó que los ciudadanos tienen necesidades y la falta de conexión con los políticos se traduce en falta de empatía. “Los venezolanos están convencidos que sus prioridades hoy son alimentos y medicamentos para su supervivencia, resolver su día a día, las agendas políticas que no generen impacto en lo social y en cambiar la crisis humanitaria que vive el país no alentará la participación de la sociedad”.

Precisó que a la fecha, hay una tendencia a no participar en las Legislativas. “Las distintas posiciones entre los liderazgos de la oposición son claras, más de 30 organizaciones políticas no participarán en el proceso, mientras que la encabezada por Henrique Capriles sigue adelante en su decisión de participar, esta fuerza por sí sola, no logrará vencer la abstención opositora que se vislumbra en la elección, faltando un poco más de dos meses para el 6 de diciembre, la tendencia es clara, en que no hay motivación ni confianza en la ciudadanía para ir a votar”.

Indicó que los quiebres y divisiones en la oposición son claras y ninguna de las opciones presenta una propuesta que incluya los diferentes puntos de vista de cada alternativa. “Juan Guaidó sigue encabezando una opción basada en apoyos internacionales pero que no ha logrado llevar a cambios en la dinámica interna, María Corina Machado mantiene su postura de que sólo a través de la fuerza y la intervención extranjera se puede llegar al cambio y la de Henrique Capriles, basada en la política interna con acercamientos directos con el gobierno para ejercer presión desde el propio sistema”, refirió.

Recomendó un proceso de evaluación severo que le permita a la oposición definir su rumbo, establecer nuevas estrategias que permitan un viraje en los destinos del país. “Claramente tienen que venir procesos de autoevaluación de las acciones que viene emprendiendo cada uno de los liderazgos, qué ha resultado, qué objetivos se plantearon, cuáles se cumplieron, y sincerarse con la población venezolana sobre lo que no se ha alcanzado. Llegar a un 5 de enero con la misma estrategia del 5 de enero de 2019 es prácticamente negarse a leer los escasos resultados que se han generado en los últimos 20 meses, bien dicen que las mismas acciones generan los mismos resultados”.

Subrayó que no se pueden generar grandes expectativas del 5 de enero de 2021, en un escenario en el cual las condiciones de la oposición son las mismas y los problemas de los venezolanos son mayores a los vividos en 2019. “Hay que replantearse objetivos, mucho más realistas y que permeen en las demandas de la población, porque sólo así se puede recuperar la confianza y la credibilidad de la gente, para luego proponer mecanismos de lucha que alienten la participación de los venezolanos”, concluyó.

