Adultos mayores aseguran que la pensión en bolívares no les alcanza «para nada»

- Publicidad -

Blanca Mendoza, de 80 años de edad, explicó a Efe que es jubilada del Poder Judicial, al que dedicó tres décadas de su vida, y que ahora percibe una pensión que no llega a Bs. 1.000.000 mensuales (2,55 dólares), que, como ella misma reconoce, no le alcanzan “para nada”.

“En los 80 vivíamos bien, Caracas era una ciudad preciosa, tranquila, sin problemas. Hoy, horrible. La situación se nos ha puesto sumamente difícil, sobre todo para nosotros, los ancianos. Yo trabajé en el Poder Judicial 30 años y no gano ni un millón de bolívares mensuales (menos de 3 dólares)”, explicó Blanca.

Lea además: Las camioneticas por puesto se activan con una tarjeta que requiere recarga (+información)

- Publicidad -

Durante su conversación con Efe, vuelve la vista atrás nuevamente y recuerda cuando “tenía carro, trabajo, médicos y medicamentos gratis”.

“Y ahora, estoy en la inopia totalmente. Yo no tengo estabilidad económica, no creo que nadie la pueda tener. Pero nosotros, los que éramos clase media, ahora no tenemos ningún estatus de clase. Hay mucha falta de todo, hasta de que me metan en un hospicio, un ancianato, porque estoy viviendo sola, sin protección”, insiste la octogenaria.

En una situación similar se encuentra Enrique Rubio Araujo, quien recuerda cuando en los 80 tenía un salario de 2.000 bolívares (entonces equivalentes a unos 500 dólares) que le daban para comer, “vivir normal” e, incluso, viajar. Y le quedaba dinero para ahorrar.

Enrique Rubio recuerda los años en que, con su sueldo, además de comer, poder viajar y ahorrar, todavía se podía permitir algún capricho, según explica a Efe.

“Había gas, todos los servicios públicos funcionaban y si uno salía a protestar no lo metían preso como ahora. Criminalizan la protesta”, agrega el sexagenario al drama económico actual. Él lo tiene claro: la culpa es toda “del socialismo y del comunismo”.

De interés: El dólar paralelo llegó un monto similar al Bs. 4,30 vigente hasta 1983

Mantiene en su memoria como un flagelo cuando “llegó Chávez, expropió y con todo lo que iba expropiando, iba engañando y sometiendo al pueblo. Porque ellos acaban con todos los servicios públicos y las empresas privadas, y al acabar con todo, vienen con las bolsas del Clap (caja de comida subvencionada que distribuye el Gobierno) y con eso tienen al pueblo dominado”, insiste.

Forma parte de nuestro canal en Telegram y mantente informado del acontecer político y económico de Venezuela https://t.me/Descifrado