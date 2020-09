Mineros de Venezuela preocupados ante la creación de un pool nacional de Bitcoin

- Publicidad -

La legalización de la minería de Bitcoin en Venezuela y la posible conformación de un pool nacional auspiciado por el gobierno, está generando más preguntas que respuestas entre los mineros que hacen vida en el país.

Por Criptonoticias

Luego que la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas (Sunacrip) publicara en Gaceta Oficial la providencia 084-2020, para la regulación de la minería digital y sus procesos asociados, los mineros locales manifestaron dos puntos de vistas diametralmente opuestos.

- Publicidad -

Por un lado, los mineros ven con buenos ojos el que la actividad se asuma como una labor económica formal que genera ingresos al país. Sin embargo, los representantes consultados por CriptoNoticias también mostraron sus dudas sobre la conformación de un posible pool nacional para minar bitcoin, ya que se estaría cercando o aplicando controles externos a la minería.

Para Theodoro Toukoumidis, CEO de la empresa DoctorMiner, durante muchos años la industria de la minería digital en Venezuela estuvo obligada a realizar sus labores a escondidas. No obstante, considera que la nueva providencia puede ser un punto de partida para una amplia regularización que permita nuevas inversiones nacionales o extranjeras.

De interés: Los tanqueros iraníes (por Ángel Alvarado)

«Como empresa siempre vamos a estar contentos de que la actividad en la que trabajamos se convierta en una industria regulada. Eso no quiere decir que estemos de acuerdo con quienes hacen el decreto o la providencia. La emisión de licencias para la minería organizará al sector, nosotros estamos de acuerdo con eso ya sea que lo haga el gobierno A, el gobierno B o el gobierno C», destacó el ejecutivo, quien se inició en la minería en el año 2016 con rigs de Ethereum.

El directivo comparó la resolución de las autoridades venezolanas con la decisión tomada en el pasado por Estados Unidos, Canadá, China o Islandia en donde, según su punto de vista, la minería es considerada una industria importante. Las dudas de Toukoumidis están orientadas a los controles que puedan implementarse para «cercar» la actividad.

«Crear un pool nacional solamente sería favorable dependiendo de los beneficios que te vayan a dar. Si los fondos generados por el pool son fondos que se muestran para dónde van y qué se hace con ellos, yo me conecto al pool, pero no voy a estar de acuerdo con un pool en el que si no me conecto me sancionan. Ahora mismo no hay condiciones establecidas para ese pool, ni cobro de comisiones, ni condiciones especiales», dijo Theodoro Toukoumidis, CEO DoctorMiner

Este emprendedor, quien ya ha desarrollado proyectos de minería en el país de más de 10MW instalados, ve un problema al decir que si el gobierno «encierra» la actividad para minar bitcoin, entonces los mineros de otras criptomonedas quedarían fuera de la regulación, más allá de las licencias que se aprueben.

Forma parte de nuestro canal en Telegram y mantente informado del acontecer político y económico de Venezuela https://t.me/Descifrado