Olivares: «Somos el país que menos pruebas PCR hace en el mundo, esa es la verdad»

El Comisionado para la Emergencia en Salud y Atención Sanitaria a los Migrantes, nombrado por Juan Guaidó, el diputado Juan Manuel Olivares, ofreció el Boletin de la Verdad.

El parlamentario aseguró que «115 profesionales de la salud, que no estarán más nunca en una sala de hospital, médicos que más nunca harán un diagnóstico, venezolanos que ya no están con nosotros es por culpa de Maduro».

Acotó que: «Venezolanos que hoy tienen hijos, hermanos, pacientes, que solo reciben el desprecio de la dictadura con la mayor tasa de mortalidad de América Latina. ¿A qué llama Jorge Rodríguez Colapso Hospitalario? En Venezuela el 52% de los quirófanos están cerrados. Es que hay 98% de escasez de medicamentos para Mal de Parkinson, ser el país con menos pruebas PCR, en Latinoamérica y el penúltimo del mundo».

«¿Cuántos más médicos tienen que morir, cuántas más enfermeras? Los venezolanos de a pie, no pueden ir al hospitalito de Fuerte Tiuna. Hay que ser descarado para decir que Venezuela no está en un colapso hospitalario. (…) Solo hay 400 ventiladores entre públicos y privados, los venezolanos tienen pánico que les caiga el SEBIN o las FAES y los lleven a no saben dónde. 68% de los hospitales no tienen agua», agregó Olivares.

También enfatizó que «somos el país que menos pruebas PCR hace en el mundo, esa es la verdad (…). La tasa de contagio por cada 1.000 habitantes en Vargas es de 7.5, el mismo estado donde veíamos con indignación una fiesta de Carneiro, regalando un reloj muy costoso haciendo una parrilla».

Por otra parte aseguró que «la ocupación de las emergencias en la mayoría de los estados, los hospitales ya están llegando al 100%. Significa que un venezolano no puede ir a una emergencia, no lo pueden atender».

«Las unidades de cuidados intensivos ya pasaron el 70% en los hospitales y la respuesta de Maduro es construir una farsa normalidad» (…) «El número de fallecidos real en nuestro país es de 778 personas. 397 fallecidos que hemos podido registrar en nuestro monitoreo. Esta es la data que hemos podido confirmar de manera dolorosa» dijo el diputado.

Por último, expresó: «Venezuela sigue teniendo la mayor tasa de mortalidad en el personal de salud de América Latina, los médicos peor pagados de la tierra, del mundo y que ya van por 115 fallecidos por culpa de Maduro (…). No dejaremos de insistir en decir que hoy tendríamos 16 laboratorios distribuidos en el país, en 48 horas estaríamos dando resultados, sin miedo de decir que está enfermo».

