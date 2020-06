Bloomberg: Refinerías de India detienen la compra de petróleo venezolano

- Publicidad -

La refinería privada más grande de India detuvo las compras de petróleo venezolano, ejerciendo presión adicional sobre la asediada industria petrolera del país latinoamericano.

Reliance Industries Ltd , que administra la refinería más grande del mundo en Jamnagar y representó el 25% de las exportaciones de Venezuela el año pasado, no tiene planes en este momento para realizar futuras compras, según personas con conocimiento de la situación que pidieron no ser identificados porque la información no es pública.

Es el último comprador que evita el petróleo producido por el régimen de Nicolás Maduro después de que las refinerías estadounidenses, la Corporación Nacional de Petróleo de China y Rosneft Trading SA cortaron los suministros en medio de sanciones al sector petrolero de Venezuela.

La última vez que Reliance cargó una carga petrolera venezolana fue en marzo, y recibió la carga en mayo, según muestran los datos recopilados por Bloomberg. Reliance compró 117,650 barriles por día de crudo venezolano este año, un 46% menos en comparación con el año pasado, ya que la producción de petróleo del país se desplomó. Desde junio, Venezuela ha estado enviando crudo a China, Cuba, España e Italia. Las cargas a Europa se están utilizando para saldar viejas deudas y no generan efectivo muy necesario para el régimen.

Nayara Energy Ltd , respaldada por Rosneft Oil Co PJSC , la segunda refinería privada más grande de India, tampoco ha cargado crudo venezolano desde marzo, según datos recopilados por Bloomberg. Se recurrió a los suministros de Canadá, Kuwait y Ecuador para llenar el vacío, según muestran los datos de los informes de envío. Un portavoz de Nayara dijo que la compañía no podía comentar de inmediato cuando fue contactada por correo electrónico.

La confianza ha sido un festín con el petróleo de Estados Unidos, Colombia y Ecuador, según muestran los datos. El año pasado, la refinería con sede en Mumbai reanudó las importaciones de petróleo de Venezuela para el pago en diesel, acciones que cumplían con las sanciones, dijo. Reliance y Petróleos de Venezuela SA no respondieron de inmediato los correos electrónicos en busca de comentarios.

Hogar de las reservas de petróleo más grandes del mundo, Venezuela ha estado luchando por vender cargas después de las últimas rondas de sanciones dirigidas a las compañías marítimas que transportan su petróleo y a los comerciantes mexicanos Libre Abordo SA de CV y Schlager Business Group, los principales compradores de petróleo producido por Caracas. Las exportaciones cayeron a niveles no vistos en los últimos 73 años en mayo y se espera que caigan aún más en junio.

