Diputado Pizarro presenta datos alarmantes sobre la emergencia educativa

- Publicidad -

Este jueves, el diputado a la Asamblea Nacional Miguel Pizarro denunció, a través de la presentación de un informe junto a Luis Vidal, Robert Rodríguez y Gustavo Padrón, el agravamiento de la emergencia educativa por la que están pasando las escuelas públicas en el país: “Hoy la educación pública no es sinónimo de calidad. El sistema educativo denuestro país ha sido devastado en los últimos años”.

El parlamentario comparó las cifras anunciadas por los ministros de educación entre los años 2016 y 2018: “Según sus propias cifras 1.500 planteles en el país perdieron el Programa de Alimentación Escolar, y en los que existe la alimentación es irregular y deficiente”, afirmó. Para Pizarro, quien afirma que hoy son millones los niños que deben acompañar a los padres a buscar alimentos y miles los que se desmayan por no contar con alimentación balanceada, todo esto se traduce en los niveles de ausentismo, deserción y exclusión del sistema educativo.

“2 millones 300 mil niños que están hoy en planteles educativos están comiendo dos veces al día o menos. Un niño que hoy no sea alimenta y no puede desarrollar sus capacidades físicas y cognitivas a plenitud, es un joven que en el futuro no puede acceder a la educación media diversificada, o universitaria y un adulto qué tendrá dificultades para acceder al campo laboral”, aseveró.

- Publicidad -

Además de la grave situación con el PAE, Pizarro confirmó que 6 millones de niños iniciaron el año escolar 2018-2019 con uniformes y útiles prestados o rehusados, ya que sus padres no pueden costear la lista de útiles y uniformes nuevos; y criticó a los representantes del Gobierno que se enorgullecen de decir que 70% de los estudiantes hoy están en la educación pública: “Esta cifra se debe a la crisis económica, no a los logros del sistema educativo. Miles de padre han dejado de enviar a sus hijos a colegios privados porque no tienen como costearlo y, ante eso, se han visto obligados a enviarlos a colegios y liceos públicos”.

Pizarro finalizó diciendo que ante estas cifras debemos hacer algo más que generar diagnóstico, debemos generar consensos, debatir, proponer y articular esfuerzos para demostrar que es posible un futuro de oportunidades en el país: “El sistema educativo del futuro, el que nosotros queremos, ese en el que la escuela sea el eje y corazón de toda la actividad comunitaria. Que sea sinónimo de formación, de cultura, de deporte, de profesionalización. Una escuela en donde el PAE este en todas las escuelas, en el que existanprogramas de atención médica para los niños, en el que las madres se vinculen con el trabajo que allí se hace y los miembros de la comunidad puedan aprender oficios y profesionalizarse. La escuela como centro de organización, articulación y convivencia”.