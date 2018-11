Dos bancos vinculados con Venezuela incluidos en lista de empresas de Irán sancionadas por EEUU

- Publicidad -

El Gobierno de Estados Unidos incluyó en la lista de sancionados de Irán a dos bancos vinculados con Venezuela. Se trata del Banco Internacional de Desarrollo, C.A, y el Banco Binacional Irán-Venezuela.

La OFAC (Oficina de Control de Bienes Extranjeros) incluye las entidades vinculadas con Venezuela por colaborar con el Banco de Desarrollo de Exportaciones de Irán.

Las entidades venezolanas están siendo incluidas en base a la Oden Ejecutiva 13224 firmada por George Bush en 2001. El documento de Bush, fue dictado para evitar el financiamiento al terrorismo y permite el bloqueo de bienes propiedad de los sancionados, restringe operaciones financieras con ellos y permite investigación penal contra ellos.

En la junta directiva del Banco Binacional Irán-Venezuela figuran los venezolanos: Rolando José Santos Colmenter (Vicepresidente) y participación en la banca pública de Venezuela Ernesto Salvador Porras Adarmes, Antonio José Martínez López y Melissa Coromoto Nafal Herrera.

En la lista de las empresas publicada hoy por el departamento del Tesoro de EEUU aparecen así los dos bancos:

-BANCO INTERNACIONAL DE DESARROLLO, C.A. (a.k.a. “BID”), Urb. El Rosal, Av. Francisco de Miranda Edificio Dozsa – Piso 8, C.P. 1060, Caracas, Venezuela; SWIFT/BIC IDUNVECA; Website www.bid.com.ve; Additional Sanctions Information – Subject to Secondary Sanctions [SDGT] [IFSR] (Linked To: EXPORT DEVELOPMENT BANK OF IRAN).

– IRAN-VENEZUELA BI-NATIONAL BANK (a.k.a. “IVBB”), IVBB Headquarters, 30th Alley, No. 96, Khaled Eslamboli Street, (Vozara), PO Box 15175-598, Tehran 15119-57111, Iran; Website http://en.ivbb.ir/; Additional Sanctions Information – Subject to Secondary Sanctions [IRAN] [SDGT] [IFSR] (Linked To: EXPORT DEVELOPMENT BANK OF IRAN).

Con información de lapatilla.com

